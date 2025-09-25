Trump este optimist privind obținerea unui acord între Israel și Hamas /„Vreau să rezolv conflictul din GAZA”

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, joi seară, asupra obținerii unui acord pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, precizând că a avut o întâlnire ”extraordinară” cu liderii unor state arabe și că așteaptă să discute cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

”Vreau să rezolv conflictul din Gaza, am avut o întâlnire extraordinară cu liderii din acea regiune, din Orientul Mijlociu, am avut o întâlnire foarte bună ieri la reuniunea Adunării Generale a ONU, cred că suntem aproape de obținerea unui acord”, a afirmat Donald Trump. ”Vreau să primim ostaticii, trebuie să obțin eliberarea ostaticilor, noi am fost cei care am reușit eliberarea ostaticilor până acum, se pare că sunt 20 de ostatici în viață și probabil că sunt 38 de ostatici morți, este destul de trist. Am avut o întrevedere foarte bună cu reprezentanții celor mai puternice state din Orientul Mijlociu și cred că ne apropiem de un acord”, a subliniat președintele SUA.

Donald Trump a făcut aceste declarații după întâlnirea cu liderii a opt state arabe și musulmane cu ocazia reuniunii Adunării Generale ONU. Joi, Trump s-a întâlnit cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Washingtonul tocmai a prezentat un plan de oprire a războiului dintre Israel și grupul militant Hamas.

”Trebuie să discut cu Israelul. Liderii israelieni știu ce vreau și eu cred că putem rezolva, sper. Mor foarte mulți oameni. Vreau să obținem eliberarea ostaticilor”, a insistat președintele SUA.

Guvernul Benjamin Netanyahu vrea distrugerea în totalitate a grupului islamist Hamas și a infrastructurii militare din Fâșia Gaza. Grupul militant Hamas a solicitat un armistițiu de 60 de zile în schimbul eliberării a jumătate dintre ostaticii israelieni.

Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 65.502 morți și circa 167.376 de răniți.

