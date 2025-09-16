Preşedintele american Donald Trump va intenta proces publicației The New York Times pentru defăimare și calomnie, după ce cotidianul a fost acuzat de liderul de la Casa Albă că este o portavoce pentru strânga radicală.

După asasinarea activistului preferat, Charlie Kirk, Donald Trump a lansat un atac fără precedent la adresa tuturor adversarilor politici, inclusiv presei. Președintele american este hotărât să dea în judecată The New York Times și să solicite despăgubiri în valoare de 15 miliarde de dolari, notează Reuters.

„Consider că această publicație are cea mai mare contribuție la o campanie ilegală. Este cea mai mare dint toate timpurile. Susţinerea lor pentru Kamala Harris în alegerile prezidențiale a fost fățișă. A fost plasată exact în centrul primei pagini a The New York Times, ceva NEMAIAUZIT până acum!”, a tunat Trump pe platforma sa, Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a explicat de se simte defăimat și calomniat de publicație.

„NYT alimentează de decenii minciunile la adresa Președintelui vostru Preferat (EU!). Nu doar că mint în legătură cu mine, dar și cu familia mea, afacerile mele, MAGA și despre naţiunea noastră în ansamblu. Au fost lăsați să mintă liber, să mă defăimeze şi să mă calomnieze de prea mult timp, şi asta se opreşte, ACUM. SĂ REDĂM MĂREŢIA AMERICII!”, conchide Trump.

În cel de-al doilea mandat, Trump și-a intensificat represiunea împotriva companiilor media. La începutul acestui an, el a dat în judecată Wall Street Journal și proprietarii acestuia, inclusiv pe Rupert Murdoch, pentru cel puțin 10 miliarde de dolari din cauza unui articol din 2003 care-l lega de controversatul Jeffrey Epstein.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Der Spiegel: Trump urmează modelul lui Putin /Președintele SUA construiește un sistem OLIGARHIC și amenință lumea liberă

Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”