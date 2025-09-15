Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Israelul să dea dovadă de precauție în privința Qatarului, în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu încearcă să justifice atacurile asupra liderilor Hamas aflați în exil la Doha.

”Israelienii trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să facă ceva în legătură cu grupul Hamas, dar Qatarul este un aliat extraordinar al Statelor Unite. Mulți oameni nu știu acest lucru, eu i-am spus emirului, despre care cred că este o persoană minunată. I-am spus: aveți nevoie de o campanie mai bună de relații publice, pentru că nu aveți o imagine bună, lumea vorbește foarte rău, deși nu ar trebui. Qatarul a fost un aliat extraordinar. Astfel că Israelul și toată lumea trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să fim atenți când atacăm oameni”, a afirmat Donald Trump, conform postului de televiziune Fox News.

Emirul Qatarului, Tamim Ben Hamad Al Thani, a acuzat luni Israelul că a vrut să oprească negocierile pentru obținerea unui armistițiu în Fâșia Gaza.

”Cei care încearcă persistent să asasineze partea cu care poartă negocieri au intenția de a opri negocierile. Premierul Netanyahu visează la o regiune arabă care să devină sferă de influență israeliană”, a acuzat emirul Qatarului, în discursul rostit, conform cotidianului Le Monde, la summitul arabo-islamic de la Doha.

Însă Benjamin Netanyahu a încercat din nou să justifice atacurile aeriene efectuate pe 9 septembrie asupra liderilor Hamas aflați în Doha, Qatar.

”Ne asumăm în totalitate responsabilitatea, întrucât credem că teroriștii nu trebuie să beneficieze de adăpost, persoanele care au planificat cel mai grav masacru asupra evreilor de după Holocaust nu trebuie să aibă imunitate”, a afirmat Benjamin Netanyahu, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o cu secretarul de Stat american, Marco Rubio.

Foto: Profimedia

