Prima pagină » Știri externe » Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”

Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”

15 sept. 2025, 20:34, Știri externe
Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a îndemnat Israelul să dea dovadă de precauție în privința Qatarului, în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu încearcă să justifice atacurile asupra liderilor Hamas aflați în exil la Doha.

”Israelienii trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să facă ceva în legătură cu grupul Hamas, dar Qatarul este un aliat extraordinar al Statelor Unite. Mulți oameni nu știu acest lucru, eu i-am spus emirului, despre care cred că este o persoană minunată. I-am spus: aveți nevoie de o campanie mai bună de relații publice, pentru că nu aveți o imagine bună, lumea vorbește foarte rău, deși nu ar trebui. Qatarul a fost un aliat extraordinar. Astfel că Israelul și toată lumea trebuie să fie foarte atenți. Trebuie să fim atenți când atacăm oameni”, a afirmat Donald Trump, conform postului de televiziune Fox News.

Emirul Qatarului, Tamim Ben Hamad Al Thani, a acuzat luni Israelul că a vrut să oprească negocierile pentru obținerea unui armistițiu în Fâșia Gaza.

”Cei care încearcă persistent să asasineze partea cu care poartă negocieri au intenția de a opri negocierile. Premierul Netanyahu visează la o regiune arabă care să devină sferă de influență israeliană”, a acuzat emirul Qatarului, în discursul rostit, conform cotidianului Le Monde, la summitul arabo-islamic de la Doha.

Însă Benjamin Netanyahu a încercat din nou să justifice atacurile aeriene efectuate pe 9 septembrie asupra liderilor Hamas aflați în Doha, Qatar.

”Ne asumăm în totalitate responsabilitatea, întrucât credem că teroriștii nu trebuie să beneficieze de adăpost, persoanele care au planificat cel mai grav masacru asupra evreilor de după Holocaust nu trebuie să aibă imunitate”, a afirmat Benjamin Netanyahu, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o cu secretarul de Stat american, Marco Rubio.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România

Lula da Silva respinge amenințările lui Donald TRUMP/ „Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt pe masa negocierilor”

Citește și

EXTERNE J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
20:34
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
EXTERNE “Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania
19:34
“Viața liniștită a regelui Charles în ROMÂNIA”: Washington Post despre pasiunea monarhului britanic pentru Transilvania
EXTERNE Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
17:41
Secretarul de Stat al SUA: Eforturile internaționale de recunoaștere a statului palestinian „îngreunează” încheierea războiului din GAZA
NEWS ALERT VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
17:07
VIDEO | Kremlinul acuză NATO că este în RĂZBOI cu Rusia /Reacția Marii Britanii după pătrunderea unei drone ruse în România
VIDEO Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
17:03
Protestele pro-palestiniene au „MĂCELĂRIT”  Turul Spaniei. Ultimul tur de la Madrid și ceremonia de premiere au fost anulate
EXTERNE SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
16:44
SUA și China au ajuns la o înțelegere privind TikTok. Trump se va întâlni cu Xi Jinping pentru a finaliza ACORDUL
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Anunțul momentului despre Victor Rebengiuc. Ce se întâmplă cu marele actor: „Nu mai pot”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Noul plan al lui Călin Georgescu. Ar vrea să preia AUR de la George Simion. Cum își va schimba discursul
Evz.ro
Demisia lui Bolojan, văzută de Băsescu. Replica anului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Ce efect ar putea avea obiectele interstelare precum 3I/ATLAS în jurul stelelor tinere?
ECONOMIE Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat
20:24
Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat
POLITICĂ Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară
19:48
Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară
ULTIMA ORĂ Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
19:45
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
EMISIUNI Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el
19:35
Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el
EMISIUNI Ion Cristoiu îl desființează pe ministrul Apărării: Ori minte, ori e iresponsabil!
19:30
Ion Cristoiu îl desființează pe ministrul Apărării: Ori minte, ori e iresponsabil!
ANCHETĂ Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul
19:29
Un elev de 15 ani a PĂLMUIT o profesoară de 45 de ani, după o dispută verbală, la o școală din Constanța. Polițiștii cercetează cazul