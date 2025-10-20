Donald Trump: Donbas nu a fost oferit Rusiei. Regiunea devine „cheia” încetării războiului din Ucraina

Regiunea Donbas devine monedă de schimb în războiul ruso-ucrainean. Donald Trump îl îndeamnă pe Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului. Președintele SUA avertizează că Vladimir Putin a declarat că va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu va fi de acord cu cedarea teritoriilor, sau cel puțin divizarea acestora. Întâlnirea dintre cei doi a degenerat de multe ori într-o „ceartă cu țipete”, Trump „înjurând tot timpul”, au declarat persoane familiarizate cu subiectul, potrivit FT.

Președintele SUA a aruncat deoparte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a repetat punctele discutate de liderul rus în convorbirea telefonică pe care au avut-o în ziua precedentă, spun sursele FT.

Donbas devine monedă de schimb pentru pace

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât cea mai mare parte a acesteia să rămână sub controlul Rusiei.

Apoi, după negocierile cu Zelenski ,Trump spune că varianta predării Donbasului Rusiei „nu a fost niciodată discutată”. Potrivit lui Trump, discuția a fost doar despre înghețarea ostilităților pe linia frontului actuală.

„Lasă lucrurile așa cum sunt acum. Ei pot… negocia ceva mai târziu”, a spus Trump.

Anterior, The Washington Post scria că Putin i-ar fi propus lui Trump să oprească războiul în schimbul unor părți din regiunile Zaporojie și Herson. Iar Financial Times susținea că Trump repeta cerințele lui Putin și îl convingea pe Zelenski să retragă trupele din Donbas, amenințând că altfel Rusia va „distruge” Ucraina.

Uite Tomahawk, nu e Tomahawk

Președintele SUA a refuzat, de asemenea, să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și s-a gândit să ofere garanții de securitate atât Kievului, cât și Moscovei, comentarii pe care delegația ucraineană le-a considerat confuze.

„SUA trebuie să-și echipeze în primul rând propriile forțe armate”, spune Vance, vorbind despre posibilitatea livrărilor de rachete Tomahawk către Kiev.

