Dacă Statele Unite vor furniza rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, capacitatea de atac cu rază lungă de acțiune a Kievului va fi extinsă. Această mișcare ar putea transforma radical capacitatea Ucrainei de a lovi ținte cheie rusești și ar spori, în același timp, îngrijorările Moscovei cu privire la implicarea occidentală.
„Racheta de croazieră americană Tomahawk nu va pune capăt războiului, dar va rescrie regulile de angajament. Forțele ucrainene vor putea în sfârșit să țină în pericol spatele Rusiei, impunând un nivel de costuri și incertitudine pe care Moscova nu l-a experimentat în timpul acestui conflict”, avertizează Alain Servaes, redactor-șef al Army Recognition Group.
Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, pentru orice vreme , concepută pentru a lansa lovituri de precizie împotriva țintelor terestre de mare importanță.
„Dezvoltată la sfârșitul anilor 1970 de Statele Unite și folosită pentru prima dată în anii 1980, Tomahawk a suferit multiple modernizări și se numără acum printre cele mai testate rachete în luptă din lume”, notează Army Recognition.
Racheta Tomahawk a fost utilizată pe scară largă în operațiunile americane, de la Războiul din Golf până în Siria, servind adesea ca prima armă lansată într-un conflict pentru a neutraliza apărarea și structurile de comandă inamice.
Racheta folosește o combinație de sisteme de ghidare – inclusiv GPS, navigație inerțială, potrivirea conturului terenului (TERCOM) și corelarea digitală a zonei de potrivire a scenei (DSMAC) – pentru a oferi o precizie aproape milimetrică.
Eroarea circulară probabilă (CEP) – o măsură militară a preciziei unui sistem de arme, definind raza cercului centrat pe țintă în care se așteaptă să cadă 50% din proiectile – este adesea măsurată în metri, ceea ce o face unul dintre cele mai precise sisteme de atac cu rază lungă de acțiune în serviciu.
„Puterea distructivă a rachetei Tomahawk provine de la focosul său, care constă – de obicei – dintr-o încărcătură unitară explozivă de 450 de kilograme. Această încărcătură utilă este capabilă să distrugă buncăre întărite, situri de apărare aeriană, instalații radar, depozite de muniții și infrastructură cheie, cum ar fi poduri sau centre de comandă”, mai notează Alain Servaes în analiza sa.
Ucraina nu operează nave sau submarine cu sisteme compatibile VLS. Cu toate acestea, lansatorul Typhon al armatei americane oferă o soluție terestră.
Sistemul Typhon – cunoscut anterior sub numele de Mid-Range Capability (MRC) – este o platformă de lansare terestră a Armatei SUA, concepută pentru a lansa rachete de precizie cu rază lungă de acțiune, în special racheta de croazieră Tomahawk și interceptorul SM-6.
Typhon a fost lansat pe teren în 2023 ca parte a unui program de dezvoltare rapidă inițiat în cadrul Grupului Operativ Multi-Domeniu al Armatei SUA. Este capabil să lanseze:
Spre deosebire de sistemele aeriene sau maritime, Typhon oferă avantajul mobilității terestre, ceea ce face ca sistemul să fie mai greu de detectat, vizat sau anticipat. Poate fi desfășurat rapid, repoziționat și ascuns, oferind comandanților o opțiune flexibilă de atac la distanță lungă din bazele terestre din teatrele de operațiuni avansate.
Dacă rachetele de croazieră Tomahawk ale SUA ar fi transferate, Ucraina ar dobândi capacitatea de a efectua operațiuni de atac la mare adâncime împotriva unor ținte aflate mult dincolo de liniile frontului. Acestea includ instalații militare critice care până acum au rămas inaccesibile, chiar și cu rachete ATACMS sau Storm Shadow.
Rusia este forțată, într-un astfel de context, să redistribuie sistemele de apărare aeriană S-400 și Pantsir pentru a acoperi zonele din spate ar dilua protecția pe front și ar introduce ineficiențe în comandă și logistică.
Rusia a avertizat că transferul de rachete Tomahawk către Ucraina ar depăși o linie roșie.
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut că o astfel de mișcare ar provoca „consecințe catastrofale” și ar estompa linia dintre implicarea Ucrainei și cea a SUA.
Foto colaj main – Profimedia Images / Army Recognition
