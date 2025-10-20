Prima pagină » Actualitate » Ce ar însemna rachetele americane TOMAHAWK în ecuația conflictului din Ucraina și care sunt potențialele ținte rusești. „Un nivel de costuri și incertitudine pe care Moscova nu l-a experimentat încă”

Cristian Lisandru
20 oct. 2025, 10:00, Actualitate
Dacă Statele Unite vor furniza rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, capacitatea de atac cu rază lungă de acțiune a Kievului va fi extinsă. Această mișcare ar putea transforma radical capacitatea Ucrainei de a lovi ținte cheie rusești și ar spori, în același timp, îngrijorările Moscovei cu privire la implicarea occidentală.

  • Tomahawk, una dintre cele mai avansate arme de precizie din arsenalul SUA, ar marca o nouă fază în capacitatea de luptă a Ucrainei, permițând atacuri la sute de kilometri dincolo de liniile frontului.
  • Analiștii militar spun că această capacitate ar putea perturba centrele de comandă, bazele aeriene și depozitele de aprovizionare rusești care până acum au funcționat cu relativă siguranță.
  • O rachetă americană Tomahawk lansată din centrul Ucrainei are o rază de acțiune estimată la 1.500 km.
  • Centre militare rusești cheie, inclusiv baze aeriene de lângă Voronej, depozite de aprovizionare din Belgorod și centre de comandă din Rostov pe Don, sunt în apropiere, creând o amenințare semnificativă pentru logistica și infrastructura strategică a Rusiei.

Racheta de croazieră americană Tomahawk nu va pune capăt războiului, dar va rescrie regulile de angajament. Forțele ucrainene vor putea în sfârșit să țină în pericol spatele Rusiei, impunând un nivel de costuri și incertitudine pe care Moscova nu l-a experimentat în timpul acestui conflict, avertizează Alain Servaes, redactor-șef al Army Recognition Group.

Testul rachetei americane de atac la sol TOMAHAWK, lansat de pe purtătorul de rachete ghidate USS Cape St. George, 23 martie 2023 | Foto – Profimedia Images

Puterea distructivă a rachetei Tomahawk, element esențial

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, pentru orice vreme , concepută pentru a lansa lovituri de precizie împotriva țintelor terestre de mare importanță.

„Dezvoltată la sfârșitul anilor 1970 de Statele Unite și folosită pentru prima dată în anii 1980, Tomahawk a suferit multiple modernizări și se numără acum printre cele mai testate rachete în luptă din lume”, notează Army Recognition.

Racheta Tomahawk a fost utilizată pe scară largă în operațiunile americane, de la Războiul din Golf până în Siria, servind adesea ca prima armă lansată într-un conflict pentru a neutraliza apărarea și structurile de comandă inamice.

  • Din punct de vedere tehnic, Tomahawk este o rachetă de urmărire a terenului care poate zbura la altitudini extrem de joase, permițându-i să evite detectarea radarului și apărarea aeriană inamică.
  • Este alimentată de un motor turbofan (motor cu reacție care folosește două fluxuri de aer pentru a genera tracțiune) care o propulsează la o viteză de croazieră de aproximativ 880 de kilometri pe oră.
  • În funcție de variantă, raza sa de acțiune se extinde între 1.300 și 1.600 de kilometri, oferindu-i capacitatea de a ataca adânc în teritoriul inamic de la distanțe de siguranță.

Racheta folosește o combinație de sisteme de ghidare – inclusiv GPS, navigație inerțială, potrivirea conturului terenului (TERCOM) și corelarea digitală a zonei de potrivire a scenei (DSMAC) – pentru a oferi o precizie aproape milimetrică.

Rachetă TOMAHAWK | Foto – Profimedia Images

Eroarea circulară probabilă (CEP)  – o măsură militară a preciziei unui sistem de arme, definind raza cercului centrat pe țintă în care se așteaptă să cadă 50% din proiectile – este adesea măsurată în metri, ceea ce o face unul dintre cele mai precise sisteme de atac cu rază lungă de acțiune în serviciu.

„Puterea distructivă a rachetei Tomahawk provine de la focosul său, care constă – de obicei – dintr-o încărcătură unitară explozivă de 450 de kilograme. Această încărcătură utilă este capabilă să distrugă buncăre întărite, situri de apărare aeriană, instalații radar, depozite de muniții și infrastructură cheie, cum ar fi poduri sau centre de comandă”, mai notează Alain Servaes în analiza sa.

Raza de acțiune Tomahawk, punct de lansare din Ucraina | Foto – Army Recognition

O opțiune flexibilă de atac la distanță lungă

Ucraina nu operează nave sau submarine cu sisteme compatibile VLS. Cu toate acestea, lansatorul Typhon al armatei americane oferă o soluție terestră.

Sistemul Typhon – cunoscut anterior sub numele de Mid-Range Capability (MRC) – este o platformă de lansare terestră a Armatei SUA, concepută pentru a lansa rachete de precizie cu rază lungă de acțiune, în special racheta de croazieră Tomahawk și interceptorul SM-6.

Sistemul Typhon | Foto – Wikipedia

  • Dezvoltat de Lockheed Martin ca parte a portofoliului de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune (PrSM) al Armatei SUA, Typhon este o componentă cheie a efortului strategic al Pentagonului de a restabili puterea de foc a rachetelor cu rază medie de acțiune după prăbușirea Tratatului INF.
  • Sistemul constă dintr-o unitate mobilă de lansare, bazată pe o platformă de remorcă modificată, capabilă să trimită rachete lansate vertical din celulele Sistemului de Lansare Verticală (VLS) Mk 41, care sunt standard în întreaga Marinei SUA.
  • Este integrat cu un sistem avansat de control al focului, rețele securizate de comandă și control și fuziune de senzori multi-domeniu, permițând direcționarea și coordonarea în timp real cu forțele aeriene, terestre și maritime.

Typhon oferă avantajul mobilității terestre

Typhon a fost lansat pe teren în 2023 ca parte a unui program de dezvoltare rapidă inițiat în cadrul Grupului Operativ Multi-Domeniu al Armatei SUA. Este capabil să lanseze:

  • BGM-109 Tomahawk, o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, de atac terestru, cu o rază de acțiune de peste 1.500 de kilometri
  • SM-6, o rachetă interceptoare multirol capabilă să vizeze aeronave inamice, rachete de croazieră și, în anumite variante, rachete balistice și ținte de suprafață.

Spre deosebire de sistemele aeriene sau maritime, Typhon oferă avantajul mobilității terestre, ceea ce face ca sistemul să fie mai greu de detectat, vizat sau anticipat. Poate fi desfășurat rapid, repoziționat și ascuns, oferind comandanților o opțiune flexibilă de atac la distanță lungă din bazele terestre din teatrele de operațiuni avansate.

Rusia a avertizat că transferul de rachete Tomahawk către Ucraina ar depăși o linie roșie”

Dacă rachetele de croazieră Tomahawk ale SUA ar fi transferate, Ucraina ar dobândi capacitatea de a efectua operațiuni de atac la mare adâncime împotriva unor ținte aflate mult dincolo de liniile frontului. Acestea includ instalații militare critice care până acum au rămas inaccesibile, chiar și cu rachete ATACMS sau Storm Shadow.

  • Printre potențialele ținte se numără bazele aeriene rusești din apropierea orașului Voronej și Kursk, buncărele de comandă și control din Belgorod și Rostov, depozitele de muniții și instalațiile navale din Crimeea ocupată.
  • Cu o rază de acțiune de peste 1.500 de kilometri, racheta Tomahawk ar putea neutraliza infrastructura care susține efortul de război al Rusiei, dar care se află adânc în teritoriul rus. Apărarea aeriană ar fi forțată să se redistribuie, slăbind protecția din prima linie și întinzându-le capacitățile de răspuns.
  • Lovirea nodurilor feroviare, a aerodromurilor, a sistemelor radar și a convoaielor de combustibil ar crea perturbări la scară strategică.
  • Precizia Tomahawk o face, de asemenea, ideal[ pentru dezactivarea pozițiilor securizate, cum ar fi buncărele de comandă și depourile subterane.

Rusia este forțată, într-un astfel de context, să redistribuie sistemele de apărare aeriană S-400 și Pantsir pentru a acoperi zonele din spate ar dilua protecția pe front și ar introduce ineficiențe în comandă și logistică.

Rusia a avertizat că transferul de rachete Tomahawk către Ucraina ar depăși o linie roșie.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut că o astfel de mișcare ar provoca „consecințe catastrofale” și ar estompa linia dintre implicarea Ucrainei și cea a SUA.

Foto colaj main – Profimedia Images / Army Recognition

