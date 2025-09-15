Prima pagină » Știri externe » Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”

Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”

15 sept. 2025, 10:56, Știri externe
Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, duminică, Israelul împotriva întreprinderii unor noi operațiuni militare împotriva Qatarului, țară pe care liderul american o consideră „un foarte bun aliat”.

„Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul și toți ceilalți trebuie să fie atenți. Când atacăm oameni, trebuie să fim atenți”, a declarat Trump, dezvăluind că este „foarte nemulțumit” de atacul israelian.

Qatarul este unul dintre mediatori în negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza, unde războiul a fost declanșat de atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Atacul israelian, în urma căruia au murit cinci membri ai grupării Hamas și un membru al forțelor de securitate din Qatar, a provocat reacții dure din partea statelor arabe. Doha a îndemnat comunitatea internațională să „pună capăt standardelor duble” față de Israel.

Qatarul găzduiește cea mai mare bază militară americană din regiune.

Între timp, secretarul american de stat, Marco Rubio, a efectuat o călătorie în Israel. Premierul israelian, Benjamin Netanyhau, a declarat că aceasta vizită „demonstrează puterea alianței israeliano-americane”, numindu-l pe Rubio un „adevărat prieten al Israelului”.

SUA și-au reiterat sprijinul față de Israel

Rubio și-a exprimat sprijinul pentru Israel, înainte de organizarea summitului Adunării Generale a ONU, unde mai multe state au dezvăluit că vor recunoaște un stat palestinian, potrivit cotidianului Le Parisien.

Netanyahu a susținut că uciderea liderilor Hamas ar elimina „principalul obstacol” în calea eliberării ostaticilor deținuți în Fâșia Gaza.

Peste 80 de ONG-uri le-au cerut, luni, statelor și companiilor, în special celor europene, să pună capăt „activităților comerciale favorabile coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene

Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune”

ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas

Citește și

EXTERNE SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
11:49
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
EXTERNE Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi
10:57
Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi
EXTERNE Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul
10:00
Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul
EXTERNE Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene 
09:47
Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene 
EXTERNE Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului
09:05
Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului
ACTUALITATE Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA
08:48
Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA
Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Mărturii TULBURĂTOARE! Mama asasinului Irynei Zarutska rupe tăcerea: „Nu ar fi trebuit să fie liber”. Ce s-a întâmplat cu fiul ei cu doar câteva zile înainte să o ucidă cu sânge rece pe tânăra ucraineancă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cât de important este consumul de proteine după efortul fizic?
ACTUALITATE Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
12:08
Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
ULTIMA ORĂ Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
11:54
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
ACTUALITATE O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
11:49
O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
ACTUALITATE Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
11:42
Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
VIDEO Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
11:36
Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
BREAKING NEWS Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor
11:26
Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor