Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, duminică, Israelul împotriva întreprinderii unor noi operațiuni militare împotriva Qatarului, țară pe care liderul american o consideră „un foarte bun aliat”.

„Qatarul este un aliat foarte bun. Israelul și toți ceilalți trebuie să fie atenți. Când atacăm oameni, trebuie să fim atenți”, a declarat Trump, dezvăluind că este „foarte nemulțumit” de atacul israelian.

Qatarul este unul dintre mediatori în negocierile pentru un armistițiu în Fâșia Gaza, unde războiul a fost declanșat de atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Atacul israelian, în urma căruia au murit cinci membri ai grupării Hamas și un membru al forțelor de securitate din Qatar, a provocat reacții dure din partea statelor arabe. Doha a îndemnat comunitatea internațională să „pună capăt standardelor duble” față de Israel.

Qatarul găzduiește cea mai mare bază militară americană din regiune.

Între timp, secretarul american de stat, Marco Rubio, a efectuat o călătorie în Israel. Premierul israelian, Benjamin Netanyhau, a declarat că aceasta vizită „demonstrează puterea alianței israeliano-americane”, numindu-l pe Rubio un „adevărat prieten al Israelului”.

SUA și-au reiterat sprijinul față de Israel

Rubio și-a exprimat sprijinul pentru Israel, înainte de organizarea summitului Adunării Generale a ONU, unde mai multe state au dezvăluit că vor recunoaște un stat palestinian, potrivit cotidianului Le Parisien.

Netanyahu a susținut că uciderea liderilor Hamas ar elimina „principalul obstacol” în calea eliberării ostaticilor deținuți în Fâșia Gaza.

Peste 80 de ONG-uri le-au cerut, luni, statelor și companiilor, în special celor europene, să pună capăt „activităților comerciale favorabile coloniile ilegale” ale Israelului în teritoriile palestiniene ocupate.

