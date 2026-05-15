Trump vrea arestarea fostului președinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani, pentru incidentul aviatic din 1996 în care au murit 4 cetățeni americani

SUA intenționează să-l aducă în fața justiției pe Raúl Castro, fostul președinte al Cubei în vârstă de 94 de ani, și pe fratele său, Fidel, legat de doborârea avioanelor din urmă cu 30 de ani, conform unor oficiali americani familiarizați cu situația, potrivit CBS News.

Se așteaptă ca potențialul act de acuzare, care trebuie aprobat de un mare juriu, să se concentreze pe tragicul incident din 1996, când avioanele operate de grupul umanitar Brothers to the Rescue din Cuba au fost doborâte, provocând moartea a 4 cetățeni americani.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a refuzat să comenteze.

Trump, presiuni asupra Cubei

Planul survine pe fondul presiunilor SUA asupra guvernului cubanez. Administrația Trump a amenințat cu impunerea unor tarife pentru țările care exportă petrol către Cuba, provocând penurii de energie din cauza întreruperilor în transportul acestuia. Trump a cerut reforme majore și o „preluare amiabilă” a Cubei.

Presiunea asupra Cubei a început să crească în ianuarie, după ce armata americană l-a înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și l-a transportat cu avionul la New York pentru a se confrunta cu acuzații de trafic de droguri. Venezuela era un partener cheie al Cubei înainte de operațiune.

Raúl Castro și-a încheiat oficial mandatul de lider al Partidului Comunist din Cuba în 2021, însă rămâne una dintre cele mai influente figuri din țară. Nepotul său, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, cunoscut și ca „Raulito”, este perceput atât ca un reprezentant al bătrânului lider de 94 de ani, cât și ca un punct esențial de legătură între SUA și Cuba.

„Cuba face schimbări fundamentale”

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu tânărul Castro joi, în urma unei vizite anterioare în SUA luna trecută. Ratcliffe a transmis personal mesajul președintelui Trump, conform căruia SUA sunt „pregătite să se implice serios în problemele economice și de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale”, a declarat un oficial CIA.

Acesta a adăugat că Cuba „nu mai poate fi un refugiu sigur pentru adversarii din emisfera vestică”.

Procurorul federal șef din Miami a condus, în urmă cu câteva luni, o nouă inițiativă care viza liderii comuniști cubanezi. Această inițiativă, care implică forțele de ordine federale și locale și Departamentul Trezoreriei SUA, urmărește penalizarea unor infracțiuni economice, droguri, infracțiuni violente și încălcări ale legii legate de imigrație, concentrându-se pe persoanele din conducerea Partidului Comunist, a relatat anterior CBS News.

Incidentul din februarie 1996

Incidentul care ar putea duce în cele din urmă la inculparea lui Castro datează din februarie 1996, când două avioane Cessna operate de Brothers to the Rescue, un grup de exil care căuta cubanezi care încercau să fugă de pe insulă pe plute, au fost doborâte de un avion de vânătoare cubanez MiG-29, ucigând patru persoane.

Un raport al Organizației Statelor Americane a constatat că avioanele au fost doborâte în afara spațiului aerian cubanez. El a afirmat că Cuba a încălcat dreptul internațional prin tragere fără avertisment și fără a prezenta dovezi că acțiunea era necesară.

Incidentul a generat indignare pe atunci, președintele Bill Clinton condamnându-l „în cei mai duri termeni”. Oficiali cubanezi au afirmat că atacul a fost legitim, susținând că grupul a violat spațiul aerian cubanez și a încercat să distrugă infrastructura prin acte de sabotaj.

Fidel Castro i-a declarat prezentatorului emisiunii „CBS Evening News”, Dan Rather, că armata cubaneză acționa conform „ordinelor sale generale” de a opri avioanele care invadau țara. În momentul atacului armat din cadrul organizației Brothers to the Rescue, Fidel ,care a murit în 2016, era liderul țării, iar Raúl conducea forțele armate.

Gerardo Hernandez, condamnat pentru omor

O persoană, Gerardo Hernandez, a fost condamnată în SUA pentru conspirație la omor în legătură cu atacul armat, după ce procurorii federali au susținut că făcea parte dintr-o rețea de spionaj care încerca să transmită informații despre Brothers to the Rescue către serviciul de informații cubanez. El a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost trimis în Cuba în cadrul unui schimb de prizonieri din 2014.

„Să-i lăsăm să se descurce”

La începutul acestui an, procurorul general al Floridei a declarat într-o conferință de presă din martie că redeschide o anchetă de stat închisă privind același incident aviatic din 1996. Senatorul republican din Florida, Rick Scott, și alți legislatori din Florida au cerut recent Departamentului de Justiție să-l acuze pe Castro și să-l aducă în fața justiției din Statele Unite.

Într-o postare pe rețelele de socializare, joi seara, ca răspuns la raportul CBS News, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a scris: „Să-i lăsăm să se descurce, a durat mult!”.

