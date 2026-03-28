Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”

Donald Trump a făcut o altă declarație controversată despre un presupus aliat strategic. La Summitul Future Investment Initiative, președintele american l-a ironizat pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite.

Prințul Mohammad bin Salman a fost în vizită la Casa Albă în noiembrie 2025. Acesta a promis că va investi 1 trilion de dolari în SUA, în locuri de muncă și dezvoltarea AI.

La rândul său, președintele american a decretat Arabia Saudită să devină aliat strategic și a promis că-i va furniza avioane de luptă F-35.

Donald Trump, declarație șocantă despre cel mai bogat prinț al planetei

Trump a comis un derapaj care ar putea pune în pericol relațiile cu unul dintre cei mai importanți aliați ai Statelor Unite din ultimii 50 de ani. L-a lăudat și umilit în același timp nu doar pe prințul și pe regele Arabiei Saudite, dar și monarhiile arabe din regiunea Golfului Persic. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari producători de petrol la nivel global, dar în prezent este grav afectată economic din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a blocadei iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

„Cu puțin timp înainte, am discutat cu Regele, cu viitorul Rege al Arabiei Saudite. Și îl iubesc, de asemenea, pe Regele Arabiei Saudite. Ce om este el. Când am fost acolo, ne-am apropiat. M-ar apuca să mă ridic. A fost puțin cam fragil pentru un timp….și ei au spus că este singura dată când l-a ridicat pe cineva. M-ar ridica de fiecare dată pe mine”.

Președintele și-a criticat și predecesorul în declarație, pe fostul președinte democrat Joe Biden, considerat răspunzător pentru deteriorarea relațiilor cu Arabia Saudită:

„El nu credea că mă va putea pupa în fund, el chiar n-a crezut … și acum a trebuit să fie drăguț cu mine…ar fi bine să fie drăguț cu mine, va trebui să fie….El credea că eu voi fi un alt președinte american, un pierzător. Dar acum, trebuie să fie drăguț cu mine. Este un om deștept. Și a spus că sunt un președinte grozav. Mi-a spus că în urmă cu un an și jumătate, eram o țară MOARTĂ. Acum mi-a zis că „sunteți cea mai SEXY țară de pe glob”.

Mulți internauți i-au criticat comportamentul președintelui. The Daily News a scris: „Spre norocul lui Trump, monarhiile arabe petroliere își cunosc rangul mai degrabă ca regi vasali decât ca suverane, așa că vor tolera orice insultă aruncată de Trump”.

