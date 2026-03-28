Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d"

Donald Trump a făcut o altă declarație controversată despre un presupus aliat strategic. La Summitul Future Investment Initiative, președintele american l-a ironizat pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite. 

Prințul Mohammad bin Salman a fost în vizită la Casa Albă în noiembrie 2025. Acesta a promis că va investi 1 trilion de dolari în SUA, în locuri de muncă și dezvoltarea AI.

La rândul său, președintele american a decretat Arabia Saudită să devină aliat strategic și a promis că-i va furniza avioane de luptă F-35.

Donald Trump, declarație șocantă despre cel mai bogat prinț al planetei

Trump a comis un derapaj care ar putea pune în pericol relațiile cu unul dintre cei mai importanți aliați ai Statelor Unite din ultimii 50 de ani. L-a lăudat și umilit în același timp nu doar pe prințul și pe regele Arabiei Saudite, dar și monarhiile arabe din regiunea Golfului Persic. Arabia Saudită este unul dintre cei mai mari producători de petrol la nivel global, dar în prezent este grav afectată economic din cauza războiului din Orientul Mijlociu și a blocadei iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

„Cu  puțin timp înainte, am discutat cu Regele, cu viitorul Rege al Arabiei Saudite. Și îl iubesc, de asemenea, pe Regele Arabiei Saudite. Ce om este el. Când am fost acolo, ne-am  apropiat. M-ar apuca să mă ridic. A fost puțin cam fragil pentru un timp….și ei au spus că este singura dată când l-a ridicat pe cineva. M-ar ridica de fiecare dată pe mine”. 

Președintele și-a criticat și predecesorul în declarație, pe fostul președinte democrat Joe Biden, considerat răspunzător pentru deteriorarea relațiilor cu Arabia Saudită:

„El nu credea că mă va putea pupa în fund, el chiar n-a crezut … și acum a trebuit să fie drăguț cu mine…ar fi bine să fie drăguț cu mine, va trebui să fie….El credea că eu voi fi un alt președinte american, un pierzător. Dar acum, trebuie să fie drăguț cu mine. Este un om deștept. Și a spus că sunt un președinte grozav. Mi-a spus că în urmă cu un an și jumătate, eram o țară MOARTĂ. Acum mi-a zis că „sunteți cea mai SEXY țară de pe glob”. 

Mulți internauți i-au criticat comportamentul președintelui. The Daily News a scris: „Spre norocul lui Trump, monarhiile arabe petroliere își cunosc rangul mai degrabă ca regi vasali decât ca suverane, așa că vor tolera orice insultă aruncată de  Trump”.

Sursa Foto: The White House

Autorul recomandă:Dineu cu fast la Casa Albă. La masă cu Cristiano Ronaldo și Elon Musk, Donald Trump anunță că Arabia Saudită devine aliatul major  

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile
18:11
Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile
FLASH NEWS Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
17:55
Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene
16:44
Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene
CONTROVERSĂ Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
16:42
Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Paradoxul Inteligenței Artificiale: dacă îi ceri să se comporte ca un expert, o poți face mai puțin precisă
DECES James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
18:26
James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
SPORT Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
18:20
Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
METEO ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
17:59
ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
INEDIT Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
17:39
Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
ULTIMA ORĂ PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
17:33
PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
FLASH NEWS Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară
17:27
Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară

