Dineu cu fast la Casa Albă. La masă cu Cristiano Ronaldo și Elon Musk, Donald Trump anunță că Arabia Saudită devine aliatul major non NATO al Americii

După ce a fost întâmpinat cu fanfară militară și a fost puțin incomodat de întrebările reporterilor în întâlnirea bilaterală cu Donald Trump, oaspetele de viță regală a participat la un dineu de bal specific nobililor din secolul trecut.

Prințul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite a venit pe ploaie, la cina prezidențială, acoperit de umbrelă și copertina de la intrare.

Potrivit Daily Mail, Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, s-a evidențiat printr-un gest subtil prin ținuta sa uimitoare. A purtat o rochie verde absint, fără bretele, semnată de designerul libanez Elie Saab.

La „cina de la Casa Albă”, alături de Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, au participat miliardarul Elon Musk, șeful companiilor X, Tesla și Space X, directorul companiei Pfizer, Albert Bourla, precum și fotbalistul portughez de la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, alături de soția sa, Georgina Rodriguez.

„Fiul meu este un mare fan al lui Ronaldo! Barron a avut ocazia să-l cunoască!”, a spus Trump despre Ronaldo.

În cadrul discursului transmis în direct, Donald Trump anunță că SUA și Arabia Saudită au semnat un acord strategic de apărare. Președintele anunță o garanție de securitate militară din partea SUA, denumind oficial Arabia Saudită drept „un aliat major non-NATO”, fiind printre aliații militari din afara NATO, precum Japonia, Taiwan, Australia, Pakistan, Israel, Coreea de Sud, Brazilia, Argentina, Columbia, Thailanda, Filipine, Noua Zeelandă, Maroc, Kenya, Tunisia, Egipt, Iordania, Qatar și Kuweit,

Între timp, compania de petrol a Arabiei Saudite a înregistrat o creștere dublă la burse. Profitul Saudi Aramco, cea mai mare companie de petrol a lumii, este la al 3-lea trimestru din 2025 de aproape 27 de miliarde de dolari.

Compania statului condus de Bin Salman are o capitalizare de piață de peste 1,5 trilioane dolari.

Sursa Foto/Video : White House

