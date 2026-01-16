Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei

Președintele american Donald Trump a amenințat cu taxe vame țările care vor încerca să-i stea în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei. El a insistat din nou cu dorința de a prelua controlul asupra insulei arctice, un teritoriu autonom ce aparține Danemarcei.

Trump susține că SUA au nevoie de Groenlanda pentru „securitate națională” și combaterea flotelor chineze și ruse din regiunea arctică. Danemarca, sprijinită de alte țări europene, printre care Franța și Germania, susține că este pregătită să-și apere teritoriul chiar și cu forța militară.

Trump amenință cu taxe vamale

Trump a evitat să folosească termeni ce ar descrie o confruntare din interiorul NATO și spune că va riposta cu taxe vamale crescute împotriva oricărui membru al alianței care se va opune anexării Groenlandei.

„S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională”, a declarat preşedintele american cu ocazia unei mese rotunde organizate la Casa Albă.

Danemarca a trimis joi o misiune militară europeană în Groenlanda. Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, alături de Ţările de Jos, Finlanda şi Regatul Unit, au anunţat trimiterea de personal militar pentru o misiune de recunoaştere care se înscrie în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance” organizat împreună cu aliaţii din NATO.

Într-un interviu pentru Al Jazeera, un localnic din Groenlanda a spus că se teme „să devină american” după ce Trump a insistat pe ideea că va cumpăra Groenlanda de la Danemarca și că nu va accepta cu ușurință „nu” ca răspuns. Locuitorii insulei arctice se plâng că anexarea de către amricani le-ar putea pune resursele miniere în pericol.

Sursa Foto: Shutterstock

