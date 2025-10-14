Prima pagină » Știri externe » Liderul Siriei a părut să FLIRTEZE cu prezentatoarea emisiunii „60 de minute” de la CBS. Totul a pornit de la o remarcă a lui Trump

Liderul Siriei a părut să FLIRTEZE cu prezentatoarea emisiunii „60 de minute” de la CBS. Totul a pornit de la o remarcă a lui Trump

14 oct. 2025, 10:57, Știri externe
Liderul Siriei a părut să FLIRTEZE cu prezentatoarea emisiunii

Apariția președintelui sirian Ahmed al-Sharaa la o populară emisiune din Statele Unite duminică seara s-a viralizat pe rețelele de socializare.

Al-Sharaa a părut să flirteze cu corespondentul CBS News, Margaret Brennan, notează New York Post.

Schimbul de replici a pornit de la o referire a reporterului la laudele președintelui Donald Trump despre liderul sirian.

„Când te-ai întâlnit cu președintele Trump în mai, el te-a descris ca fiind frumos, dur și a spus că ai un trecut puternic”, a spus Brennan.

Zâmbind, Al-Sharaa i-a răspuns lui Brennan:

„Ai vreo îndoială în legătură cu asta?”

Brennan, care a părut oarecum surprinsă, era hotărâtă să îndrepte conversația înapoi spre subiectul dorit.

„Nu am nicio îndoială cu privire la trecutul tău puternic, dar din cauza acelui trecut ai fost desemnat terorist de către Guvernul american”, a spus ea.

Prima apariție majoră a lui al-Sharaa la o televiziune americană

Interviul de la CBS a marcat prima apariție majoră a lui al-Sharaa la o televiziune americană și a stârnit un val de reacții în online.

Clipurile cu schimbul de replici au adunat milioane de vizualizări în câteva ore.

Utilizatorii au glumit despre comportamentul președintelui sirian și l-au poreclit „președintele Rizz” (în argoul Generației Z, „rizz” este prescurtarea de la „carismă,” și denotă de obicei capacitatea unui bărbat de a atrage femei).

Un comentator de pe X a glumit:

„Tipul a crezut că 60 Minutes este o emisiune de dating”.

Recompensa de zece milioane de dolari – „bani prost cheltuiți”

Reporterul CBS a abordat perioada în care al-Sharaa era lider al Jabhat al-Nusra, un grup afiliat Al-Qaeda, în timpul războiului civil sirian.

„Până acum câteva luni, exista acea recompensă de zece milioane de dolari pe capul tău,” a spus Brennan.

„Ar fi fost o risipă – ar fi fost bani prost cheltuiți”, a răspuns al-Sharaa.

Al-Sharaa, în vârstă de 42 de ani, a încercat să se re-inventeze, cu o nouă imagine de reformator și om de stat după ce forțele sale au preluat controlul asupra Damascului la sfârșitul anului 2024.

„Vorbim despre acum 25 de ani. Aveam 17 sau 18 ani. Nivelul de conștientizare pe care îl ai acum este diferit de ceea ce era acum 20 de ani.”

Remarcile lui Trump despre liderul Siriei

În iulie, Statele Unite au renunțat oficial la desemnarea grupării conduse de Al-Sharaa ca grupare teroristă, după ce președintele Trump s-a întâlnit cu al-Sharaa la Riyadh și a ridicat sancțiunile împotriva noului guvern din Siria.

Trump l-a salutat pe liderul sirian ca fiind „tânăr”, „atrăgător” și „dur”, spunând că are „o șansă reală de a se ține lucrurile la un loc” în Siria, o națiune fracturată care încă se recuperează după ani de război civil.

În timpul emisiunii „60 Minutes”, Brennan l-a presat pe al-Sharaa despre asocierea sa din trecut cu grupările extremiste.

El a insistat că militantismul său din tinerețe a fost o „greșeală a unei generații”, adăugând că obiectivul său acum este „reconstruirea unei țări care a suferit prea mult”.

Oficialii americani și-au exprimat optimismul prudent cu privire la tranziția politică a Siriei, deși mulți de la Washington rămân sceptici cu privire la promisiunile lui al-Sharaa.

Casa Albă a declarat că vede acțiunile noului Guvern sirian ca fiind „un pas promițător către un viitor stabil și pașnic”.

Foto: Profimedia

