„Liniște, purcelușo”. Trump umilește un jurnalist în urma unei întrebări despre dosarele Epstein

Întrebările unui jurnalist de la Bloomberg l-au înfuriat pe Donald Trump, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, indicând spre ea și strigând „liniște, purcelușo”.

Răspunsul furios al președintelui SUA a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se întorcea la Washington. Izbucnirea sa a fost îndreptată către un jurnalist de la Bloomberg, care l-a întrebat de ce nu dorește să facă publice restul dosarelor Epstein.

Întrebările jurnalistului Bloomberg l-au înfuriat pe liderul de la Casa Albă. „Liniște, liniște, purcelușo”, a strigat președintele SUA.

Un clip cu această scurtă interacțiune a fost difuzat de criticii lui Trump, organizația politică de stânga Occupy Democrats afirmând: „Acesta este președintele Statelor Unite. Așa vorbește el cu presa și cu alți adulți pe care ar trebui să-i conducă. America poate face mult mai bine!” Really American a descris momentul drept „dezgustător”.

Trump a respins în repetate rânduri dosarele Epstein ca fiind o „farsă a democraților”.

