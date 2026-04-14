Luni, 13 aprilie, la câteva ore după ce a postat și apoi șters o imagine generată de AI care părea să îl prezinte pe el însuși ca Hristos Vindecătorul, Donald Trump a adus clarificări în privința imaginii care a stârnit multe controverse. Președintele american neagă că ar fi intenționat să se prezinte drept Mântuitor și susține că ar fi vrut ca imaginea să îl redea drept doctor.

Donald Trump revine cu explicații după criticile primite în urma fotografiei generate de AI care îl prezenta drept Mântuitor

Donald Trump a șters luni fotografia ce-l reprezenta ca un Mesia, care vindecă, în mod miraculos, oamenii, înconjurat de susținători ce-l privesc cu admirație și a venit cu clarificări.

„Am postat-o și am crezut că sunt eu ca doctor. Și a avut legătură cu Crucea Roșie, ca lucrător al Crucii Roșii, pe care o susținem”, a spus el. „Doar știrile false ar putea apărea asta. Ar trebui să fiu eu, ca doctor, să fac oamenii mai buni. Și chiar îi fac pe oameni mai buni. Fac oamenii mult mai buni”, a declarat Donald Trump.

Președintele SUA a publicat imaginea la scurt timp după ce a scris despre Suveranul Pontif Papa Leon că este „slab în ceea ce privește gestionarea criminalității și groaznic pentru politica externă”. Critica lui Trump al adresa Vaticanului a venit după ce Pala Leon s-a exprimat împotriva demersurilor militare ale SUA în Iran și Venezuela

Imaginea a generat o serie de reacții negative, așa că liderul SUA a decis să o elimine.

AUTORUL RECOMANDĂ