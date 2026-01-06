Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, în timpul unui discurs de la reuniunea membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților, că mai mulți soldați cubanezi au fost uciși în timpul raidului asupra Venezuelei.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat regretul în legătură cu numărul mare de soldați cubanezi uciși.

„Am avut mulți soldați pe teren. Mulți soldați cubanezi au murit în timpul operațiunii din Venezuela – ei știau că urma să mergem în Venezuela”, a spus Trump.

Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care o îndeplineau la cererea guvernului Venezuelei, potrivit unui comunicat difuzat duminică seară la televiziunea de stat cubaneză.

De asemenea, Trump l-a numit pe Maduro „un tip violent, care a ucis milioane de oameni”. Mai mult, el l-a acuzat pe Maduro că i-a parodiat dansul.

Liderul de la Casa Albă a precizat că producția de arme și aeronave va fi accelerată.

„Sunt regele, am vândut mai multe avioane Boeing decât orice alt om de pe Pământ. Mi-au dat un premiu – cel mai bun vânzător al anului. Am spus: «dar ce ziceți de cel mai bun vânzător din istoria Boeing?» Am vândut mai multe avioane Boeing decât orice alt om din istorie. Probabil peste o mie de avioane”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă la alegerile din 2028, deși Constituția SUA interzice acest lucru.

Președintele SUA l-a ironizat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia președintele francez ar fi fost obligat să accepte cerințele sale privind prețul medicamentelor.

„I-am spus lui Emmanuel Macron: «Ascultă, va trebui să crești un pic prețurile la medicamente. – Nu, nu, nu, nu vom putea face asta. – Da, o vei face, Emmanuel, 100%». Poți să-l scoți pe Emmanuel și să-l înlocuiești cu Lüdwig sau Hans sau oricine altcineva”, a spus Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

„Emmanuel mi-a spus: «Donald, ai o înțelegere. Aș vrea să-mi măresc prețurile la medicamentele pe bază de rețetă cu 200% sau orice altceva. Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor.» Fiecare țară a spus același lucru”, a subliniat el.

El a mai spus că se va întâlni cu companiile petroliere.

„Avem o mulțime de petrol de forat, ceea ce va duce la scăderea și mai mult a prețurilor petrolului”, a explicat liderul de la Casa Albă.

Trump a avut și un mesaj pentru republicanii din Camera Reprezentanților: „Dacă nu câștigăm alegerile intermediare, voi fi destituit”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

7 state NATO răspund dur amenințărilor lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său! Regatul Danemarcei este membru NATO”

Reuniune crucială în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Reuters dezvăluie garanțiile promise lui Zelenski