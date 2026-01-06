Prima pagină » Știri politice » Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei

Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei

Olga Borșcevschi
06 ian. 2026, 17:39, Știri politice
Donald Trump FOTO: Mediafax

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, în timpul unui discurs de la reuniunea membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților, că mai mulți soldați cubanezi au fost uciși în timpul raidului asupra Venezuelei.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat regretul în legătură cu numărul mare de soldați cubanezi uciși.

„Am avut mulți soldați pe teren. Mulți soldați cubanezi au murit în timpul operațiunii din Venezuela – ei știau că urma să mergem în Venezuela”, a spus Trump.

Militarii și polițiștii cubanezi se aflau într-o misiune pe care o îndeplineau la cererea guvernului Venezuelei, potrivit unui comunicat difuzat duminică seară la televiziunea de stat cubaneză.

De asemenea, Trump l-a numit pe Maduro „un tip violent, care a ucis milioane de oameni”. Mai mult, el l-a acuzat pe Maduro că i-a parodiat dansul.

Liderul de la Casa Albă a precizat că producția de arme și aeronave va fi accelerată.

„Sunt regele, am vândut mai multe avioane Boeing decât orice alt om de pe Pământ. Mi-au dat un premiu – cel mai bun vânzător al anului. Am spus: «dar ce ziceți de cel mai bun vânzător din istoria Boeing?» Am vândut mai multe avioane Boeing decât orice alt om din istorie. Probabil peste o mie de avioane”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat la Casa Albă la alegerile din 2028, deși Constituția SUA interzice acest lucru.

Președintele SUA l-a ironizat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în urma căreia președintele francez ar fi fost obligat să accepte cerințele sale privind prețul medicamentelor.

„I-am spus lui Emmanuel Macron: «Ascultă, va trebui să crești un pic prețurile la medicamente. – Nu, nu, nu, nu vom putea face asta. – Da, o vei face, Emmanuel, 100%». Poți să-l scoți pe Emmanuel și să-l înlocuiești cu Lüdwig sau Hans sau oricine altcineva”, a spus Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

„Emmanuel mi-a spus: «Donald, ai o înțelegere. Aș vrea să-mi măresc prețurile la medicamentele pe bază de rețetă cu 200% sau orice altceva. Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor.» Fiecare țară a spus același lucru”, a subliniat el.

El a mai spus că se va întâlni cu companiile petroliere.

„Avem o mulțime de petrol de forat, ceea ce va duce la scăderea și mai mult a prețurilor petrolului”, a explicat liderul de la Casa Albă.

Trump a avut și un mesaj pentru republicanii din Camera Reprezentanților: „Dacă nu câștigăm alegerile intermediare, voi fi destituit”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

7 state NATO răspund dur amenințărilor lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său! Regatul Danemarcei este membru NATO”

Reuniune crucială în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Reuters dezvăluie garanțiile promise lui Zelenski

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
15:16
Președintele României, Nicușor Dan, spune că „a umblat cu colindul 2 zile” de Crăciun: „Am primit mănuși și șosete”. De Revelion, n-a dormit până la 3 dimineața și nu și-a mai revenit 6 zile
FLASH NEWS Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
11:24
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci
FLASH NEWS Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare
16:20, 05 Jan 2026
Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Când intră în vigoare
JUSTIȚIE Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
12:13, 05 Jan 2026
Avocatul Adrian Toni Neacşu îl acuză pe preşedinte: „Nicușor Dan a vulnerabilizat Curtea Constituțională”
UTILE Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol
11:56, 05 Jan 2026
Alertă de vreme rea în România. Guvernul anunță unde acționează pentru diminuarea pagubelor produse de ninsoare şi viscol
REACȚIE AUR atacă în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
10:56, 05 Jan 2026
AUR atacă în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Boboteaza 2026, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie să faci azi, 6 ianuarie 2026
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O planetă „rătăcitoare” care plutește prin galaxie a fost măsurată de astronomi
FLASH NEWS Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
16:42
Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani
INEDIT Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
16:06
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare
VIDEO Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
15:47
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția

Cele mai noi

Trimite acest link pe