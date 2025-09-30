Donald Trump va participa la reuniunea de URGENȚĂ organizată cu comandanți din Armata americană. Ce vor discuta oficialii

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că intenționează să participe la o întâlnire organizată marți de secretarul Apărării, Pete Hegseth, care va reuni sute de ofițeri militari de rang înalt.

Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a declarat că principalul subiect de discuție va fi cel al nivelului pregătirii forțelor armate americane, arată NBC News.

„Este într-adevăr o întâlnire foarte plăcută, în care se discută despre cât de bine ne descurcăm din punct de vedere militar, despre cum suntem în formă maximă, despre o mulțime de lucruri bune și pozitive. Este pur și simplu un mesaj bun. Vin niște oameni grozavi. (…) Vorbim despre ceea ce facem noi, ceea ce fac ei și cum ne descurcăm”, a spus Trump.

Întâlnirea a fost convocată de secretarul american al Apărării

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a convocat comandanți militari americani detașați în întreaga lume pentru o reuniune în Quantico, Virginia.

Ordinul de prezentare la reuniunea convocată brusc a generat preocupări în rândul oficialilor militari americani, ținând cont de situația internațională tensionată și de problemele bugetare care ar putea genera un blocaj al instituțiilor federale. Nu este clar câți oficiali militari vor participa la reuniune, dar se întâmplă foarte rar să fie atât de mulți comandanți militari în aceeași sală. Rugat să comenteze situația, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a confirmat reuniunea, fără a oferi detalii.

Potrivit unor surse citate de cotidianul The Washington Post, convocarea reuniunii a generat confuzie și preocupări în primul rând în contextul în care Administrația Donald Trump a demis numeroși oficiali în ultimele luni.

Sursa foto: Profimedia