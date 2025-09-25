Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a convocat comandanți militari americani detașați în întreaga lume pentru o reuniune în Quantico, Virginia, care se va derula săptămâna viitoare, afirmă oficiali de la Washington, sub protecția anonimatului.

Ordinul de prezentare la reuniunea convocată brusc a generat preocupări în rândul oficialilor militari americani, ținând cont de situația internațională tensionată și de problemele bugetare care ar putea genera un blocaj al instituțiilor federale.

”Oamenii își schimbă planurile, încearcă să ajungă la reuniune”, a declarat un oficial american citat, sub protecția anonimatului, de agenția de presă Reuters.

Nu este clar câți oficiali militari vor participa la reuniune, dar se întâmplă foarte rar să fie atât de mulți comandanți militari în aceeași sală. Rugat să comenteze situația, Sean Parnell, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a confirmat reuniunea, fără a oferi detalii.

”Secretarul Departamentului de Război li se va adresa liderilor militari la începutul săptămânii viitoare”, a subliniat el.

Pentagonul nu a răspuns întrebărilor despre numărul ofițerilor care vor fi prezenți și nici despre agenda reuniunii.

Casa Albă a avertizat că blocajul instituțional ar putea genera disponibilizări masive

Potrivit unor surse citate de cotidianul The Washington Post, convocarea reuniunii a generat confuzie și preocupări în primul rând în contextul în care Administrația Donald Trump a demis numeroși oficiali în ultimele luni. Nu este clar dacă Președinția SUA este implicată în organizarea reuniunii sau dacă va fi prezent președintele Donald Trump.

Reuniunea a fost convocată pe fondul riscurilor intrării instituțiilor guvernamentale într-o situație de suspendare a activității din cauza impasului bugetar. Congresul SUA trebuie să aprobe un plan bugetar de urgență până pe 30 septembrie, în caz contrar instituțiile vor rămâne fără fonduri și vor suspenda activitățile. În alte situații similare, personalul non-esențial a intrat în șomaj tehnic, dar, acum, Casa Albă amenință cu disponibilizări masive.

Oficiul prezidențial pentru Management și Buget a elaborat un memorandum care prevede reduceri permanente de personal în cazul în care instituțiile guvernamentale federale vor fi nevoite să își suspende activitățile, conform site-ului Politico.com.

