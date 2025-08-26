Donald Trump vrea o nouă ÎNTÂLNIRE cu Kim Jong-Un, după summitul cu Vladimir Putin din Alaska: „Ne-am înțeles de minune”

Donald Trump a declarat că își dorește să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, chiar și „anul acesta”, amintind de „relația apropiată” pe care au avut-o în timpul primului său mandat, înainte să-l numească pe liderul de la Phenian „omul rachetă”.

Donald Trump a spus, luni, la Casa Albă, că este dispus să organizeze o nouă întâlnire cu președintele Coreei de Nord, Kim Jong Un, „în viitorul potrivit”, chiar și înainte de finalul acestui an, potrivit Sky News.

„Aș dori să-l întâlnesc anul acesta… Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu Kim Jong Un în viitorul potrivit”, a declarat Trump, în timpul discuțiilor cu noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung.

Liderul de la Casa Albă a amintit de relația apropiată avută cu dictatorul nord-coreean în perioada 2018–2019, când cei doi au avut trei întâlniri și au schimbat o serie de scrisori.

„Aș dori să am o întâlnire. M-am înțeles de minune cu el”, a spus Trump, adăugând că „au devenit foarte prieteni” și că „există șansa să facem ceva în acest sens”.

Trump, primul președinte al SUA care a pășit în Coreea de Nord în DMZ

În iunie 2019, Donald Trump a intrat pentru scurt timp pe teritoriul Coreei de Nord din zona demilitarizată (DMZ), devenind primul președinte american în exercițiu care a pășit pe sol nord-coreean.

„Vă amintiți când am traversat linia de demarcație și toată lumea a înnebunit? Mai ales Serviciul Secret. Dar mi-a plăcut foarte mult”, a povestit Trump, precizând că s-a simțit în siguranță datorită relației sale bune cu Kim.

Deși întâlnirile dintre cei doi lideri au fost considerate istorice, progresele în privința limitării programului nuclear al Phenianului au fost minime. Mai mult, Donald Trump a recunoscut în martie că regimul nord-coreean este „o putere nucleară”.