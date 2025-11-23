Donald Turmp îl atacă din nou pe Zelenski: „Zero recunoștință pentru eforturile noastre de pace”

Donald Trump a făcut brusc un atac public la adresa conducerii ucrainene. Într-o tiradă amplă pe Truth Social, el a acuzat Kievul de „nerecunoștință” pentru „eforturile sale de pace” și a declarat că războiul „nu ar fi început niciodată cu o conducere adecvată” — adresându-și acuzațiile lui Zelenski și Biden, dar nu lui Putin.

Trump a repetat din nou teza că invazia s-a întâmplat din cauza „slăbiciunii SUA” din mandatul precedentului președinte și că „Putin nu ar fi atacat niciodată” dacă la Washington ar fi fost un „lider puternic”.

Odată cu noul plan al lui Trump în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, președintele Statelor Unite și-a reafirmat și argumentul conform căruia Zelenski „nu are cărțile” necesare pentru a continua conflictul.

Aceste declarații vin în contextul în care la Geneva au loc astăzi consultări între delegațiile Statelor Unite, Uniunii Europene și Ucrainei pentru a discuta acordul de pace propus de administrația Trump. Acest mesaj poate fi interpretat ca o presiune asupra delegației ucrainene de la Geneva, într-un moment în care se discută despre un contra-plan al Europei.

„Am moștenit un război care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Un război care este nefavorabil pentru toți, în special pentru milioanele de oameni care au murit inutil. „Conducerea” Ucrainei și-a exprimat zero recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia”, a declarat Donald Trump pe Truth Social.

Mesajul lui Trump este scris în mare parte cu majuscule, un semn de furie din partea președintelui american. Tonul mesajului pare să fie similar cu cel folosit la întâlnirea dintre Zelenski și Trump de la Casa Albă din luna februarie. Cu câteva zile în urmă, președintele SUA a amintit această scenă, semn că Zelenski nu prea are de ales acum, decât să accepte propunerile de pace propuse de Washington. Mai mult, tot administrația americană a precizat că, dacă Ucraina nu va accepta cei 28 de termeni pentru pace, o variantă ulterioară nu va fi la fel de favorabilă pentru Kiev.

Secvență din vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, februarie 2025