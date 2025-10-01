Prima pagină » Știri externe » Donația terenului pentru viitoarea bibliotecă prezidențială din Florida stârnește CRITICI în SUA

Donația terenului pentru viitoarea bibliotecă prezidențială din Florida stârnește CRITICI în SUA

01 oct. 2025, 18:32, Știri externe
Statul american Florida a aprobat locația pe care urmează să fie construită Biblioteca Prezidenţială Donald J. Trump, însă decizia a stârnit controverse în rândul comunității locale.

Un teren care măsoară aproximativ 10.000 de metri pătraţi, situat aproape de centrul oraşului Miami, cu o valoare estimată de circa 66 de milioane de dolari, a fost donat de municipalitate pentru realizarea bibliotecii prezidențiale.

„Biblioteca va fi un lucru bun pentru Miami şi pentru Florida. Niciun alt stat american nu a susţinut agenda lui Trump aşa cum a făcut-o Florida”, a declarat guvernatorul statului Ron DeSantis.

În prezent, locația donată este folosită ca parcare de Colegiul Miami Dade.

„Niciun monument nu poate surprinde pe deplin amploarea moştenirii tatălui meu, însă această bibliotecă va reprezenta un omagiu adus liderului care a remodelat istoria şi a restaurat puterea Americii”, a declarat Eric Trump, preşedintele Fundația Bibliotecii Prezidențiale.

Bibliotecile prezidenţiale sunt folosite pentru păstrarea de documente, înregistrări şi alte materiale istorice ale preşedinţilor SUA după ce aceştia şi-au încheiat mandatul. Ele fac parte dintr-un sistem administrat de Arhivele Naţionale şi uneori găzduiesc expoziţii legate de preşedinte.

Ce nemulțumește pe critici

Proximitatea donației cu Turnul Libertăţii, care a servit drept centru pentru refugiaţii cubanezi în anii ’60-’70, este adevărata problemă. Activiștii pentru drepturile omului critică locația aleasă, pentru că asocierea celor două monumente va crea o imagine dezolantă, relatează The Guardian.

„Este ridicol că pun lângă Turnul Libertății o bibliotecă a cuiva care reprezintă tot ceea ce este contrar libertății, cineva care își face o misiune din a distruge familiile de imigranți. Miami, un oraș primitor pentru imigranți, va fi acum pătat de juxtapunerea unui monument dedicat lui Trump, care a implementat cea mai mare represiune împotriva imigrației din istoria națiunii”, susțin contestatarii proiectului.

Fundația Bibliotecii Prezidențiale a transmis că alegerea locației nu a fost întâmplătoare, iar turnul ar fi cel mai potrivit vecin, deoarece nuanțează rolul Americii ca refugiu pentru cei care fug de tiranie și opresiune.

