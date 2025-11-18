Dorința lui Cristiano Ronaldo devine realitate. Legenda fotbalului va ajunge față în față cu Donald Trump

Când ești la fel de popular precum Cristiano Ronaldo, visele tind să devină realitate rapid. După ce și-a exprimat dorința de a-l cunoaște pe președintele Donald Trump, în urmă cu doar căteva săptămâni, în cadrul unui interviu celebrul jurnalist Piers Morgan, Cristiano va ajunge să-l întâlnească pe Trump chiar astăzi, la Casa Albă.

Mai multe publicații americane au scris despre asta, marți, iar cel mai bun marcator al tuturor timpurilor urmează să viziteze Casa Albă în aceeași zi în care prințul moștenitor saudit, Muhammad Bin Salman, va vizita Statele Unite pentru prima dată din 2018.

Într-un interviu recent cu Piers Morgan, Ronaldo a declarat că dorește să colaboreze cu Trump „în favoarea păcii mondiale” și a sugerat că are un mesaj personal pe care intenționează să îl împărtășească cu președintele american.

„E unul din oamenii pe are vreau să-i întâlnesc, dacă ai această oportunitate..

Donald Trump?

Pot să te ajut cu asta.

Fă să se întâmple asta sau spune-i că e unul din oamenii cu care vreau să stau la masă și să am o conversație.

Donald Trump?

Donald Trump!

Aici, în Statele Unite, știu că a fost în Arabia Saudită cu șeful nostru.”, i-a transmis Cristiano lui Piers Morgan.

Ronaldo a mai transmis atunci că se consideră mai faimos decât președintele SUA.

„Cred că în lume nimeni nu este mai faimos decât mine”, a declarat el pentru emisiunea Piers Morgan Uncensored de pe YouTube. „Îmi doresc să nu fi fost atât de faimos. Este plictisitor, credeți-mă. Am vrut să am succes… dar să fiu atât de faimos nu mi-am dorit niciodată”, a spus Ronaldo.

Morgan l-a întrebat pe Ronaldo și despre mesajul pe care l-a transmis atunci când a semnat un tricou pentru Trump, un cadou din partea președintelui Consiliului European, portughezul Antonio Costa, în iunie anul trecut, pe care a scris: ‘Pentru președintele Donald Trump. Jucând pentru pace’.

Iar fostul jucător al echipelor Manchester United și Real Madrid a răspuns: ‘Este unul dintre oamenii care pot ajuta la schimbarea lumii’.

Potrivit rapoartelor din presa americană, la Casa Albă va fi o reuniune rară a unor legende globale din sport, politică și leadership, cu un impact potențial masiv. Surse spun că inclusiv Tiger Woods și Elon Musk sunt invitați.

Jucătorul de golf Tiger Woods se întâlnește cu Vanessa Trump, fosta noră a președintelui american Donald Trump. Vanessa, în vârstă de 47 de ani, a fost căsătorită cu Donald Trump Jr. timp de 13 ani. Cei doi au divorțat în 2018.

