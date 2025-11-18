Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl primește la Casa Albă pe controversatul lider al Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo, Elon Musk și Tiger Woods sunt invitați la cină

18 nov. 2025, 13:29, Știri externe
Întâlnirea oficială de la Casa Albă dintre Donald Trump și Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) aduce un trio de acorduri: cooperare pentru dezvoltarea nucleară civilă, vânzări de avioane de vânătoare F-35 și un acord de securitate cu angajamente de tipul Articolul 5 al NATO. Practic, controversatul lider saudit ajunge să fie aliatul SUA – de nivel NATO – fără să facă parte efectiv din Alianța Nord Atlantică.

Acordul pentru dezvoltarea energiei nucleare marchează cel mai mare salt în parteneriatul energetic al Arabiei Saudite cu Statele Unite, în timp ce acordul cu F-35 consolidează avantajul militar al Riadului împotriva amenințărilor regionale. Un acord de securitate între Washington și Riad ar face, în esență, din Arabia Saudită un cvasi-aliat al NATO, fără a fi membru formal, spun cei de la The Hill.

14 mai 2025, Donald Trump și Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman la aeroportul din Riad

Mohammed bin Salman (MBS) este la prima vizită în Washington de la asasinarea criticului său, Jamal Khashoggi, caz care a stârnit indignare la nivel global și era pe punctul să rupă relațiile dintre SUA și Arabia Saudită. Khashoggi a fost măcelărit cu fierăstrăul și apoi topit, la indicațiile liderului saudit date forțelor speciale de securitate care l-au pândit în Turcia.

MBS are misiunea de a-și recâștiga locul pe scena mondială și de a-i demonstra lui Trump că susținerea conducerii sale merită riscul.

După uciderea lui Khashoggi de către agenții serviciilor secrete saudite, la ordinul lui MBS, candidatul la președinția SUA de atunci, Joe Biden, a spus că Arabia Saudită ar trebui transformată într-o paria din cauza acestui caz.

Revenirea lui Trump la Casa Albă a dus la reluarea relațiilor dintre cele două țări, impulsionate și de promisiunea de investiție de 600 miliarde de dolari din partea saudiților, făcută în luna mai. Trump a evitat să menționeze problemele legate de drepturile omului în timpul acelei călătorii și, cel mai probabil, o va face din nou, arată Reuters.

13 mai 2025, Donald Trump și Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman la aeroportul din Riad

Acord de securitate cu Arabia Saudită cu angajamente de tip Articolul 5

Statele Unite și Arabia Saudită au de mult timp un acord prin care regatul din peninsulă să vândă petrol la prețuri favorabile și, în schimb, SUA să ofere securitate. Acest acord a fost pus sub semnul întrebării atunci când Washingtonul a fost incapabil să ofere o reacție atunci când Iranul a atacat instalațiile petroliere din regat în anul 2019. Îngrijorările au reapărut în luna septembrie a acestui an, atunci când Israelul a atacat Qatarul într-o încercare de a viza membrii grupării Hamas.

În urma incidentului, Trump a semnat un pact de apărare cu Qatar printr-un ordin executiv. Mulți analiști, diplomați și oficiali regionali cred că saudiții vor obține un lucru similar. Arabia Saudită a solicitat un pact de apărare ratificat de Congresul SUA în negocierile recente, dar Washingtonul a condiționat acest lucru de normalizarea legăturilor regatului saudit cu Israelul, spune Reuters.

Trump a confirmat luni că intenționează să aprobe vânzarea către Arabia Saudită a avioanelor de vânătoare F-35. Întrebat de reporteri la Casa Albă dacă va permite vânzarea de avioane către saudiți, Trump a răspuns: „Vom face asta. Vom vinde avioanele F-35”. Saudiții sunt interesați de mult timp de avioanele de vânătoare de la Lockheed Martin și au în vedere să achiziționeze până la 48 de aeronave.

Mohammed bin Salman vrea să devină un jucător important în domeniul A.I.

Riadul a făcut presiuni, de asemenea, pentru acorduri în domeniul energiei nucleare și al inteligenței artificiale în cadrul ambițiosului său plan Vision 2030 de diversificare a economiei și de consolidare a poziției sale în raport cu rivalii regionali.

Regatul din Peninsulă dorește să devină un nod central în inteligența artificială globală și să concureze cu Emiratele Arabe Unite, care în iunie au semnat un acord de miliarde de dolari cu SUA privind un centru de date, care i-a oferit acces la cipuri de înaltă performanță.

La cina organizată la Casa Albă a fost invitat și Elon Musk. Acesta l-a însoțit pe Donald Trump în vizita din Riad din luna mai a acestui an în calitate de consilier al președintelui american. Musk a participat atunci, alături de alți lideri de afaceri, la un forum de investiții între Statele Unite și Arabia Saudită în contextul consolidării relațiilor strategice și investițiilor saudite în sectoarele tehnologice americane, în special în domeniul inteligenței artificiale.

13 mai 2025, Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman și Elon Musk la palatul Al-Yamamah

Arabia Saudită vrea un acord în domeniul nuclear civil

MBS dorește, de asemenea, să încheie un acord cu Washingtonul privind dezvoltarea unui program nuclear civil saudit, ca parte a efortului său de a diversifica sursele de energie. Un astfel de acord ar debloca accesul la tehnologia nucleară americană și garanțiile de securitate și ar ajuta Arabia Saudită să se ridice la nivelul Emiratelor Arabe Unite, care au propriul program. Discuțiile la acest capitol întâmpină dificultăți întrucât saudiții nu sunt de acord cu o prevedere americană care ar exclude îmbogățirea uraniului sau reprocesarea combustibilului uzat – ambele căi potențiale către o bombă.

