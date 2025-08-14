Doru Bușcu, autor la „Cațavencii”, vine cu un avertisment: în cazul unui eșec la Summitul din Alaska, războiul ruso-ucrainean ar putea continua, dar într-un mod mult mai „sălbatic” decât înainte.

Rusia beneficiază și de ajutor din partea Iranului și a Chinei.

„Dacă nu se face pace, războiul care ar continua, ar continua în contextul în care Trump se va retrage din acțiunea de mediere. Va fi un semnal pentru Rusia să dea drumul la bombardamente într-un mod sălbatic. Industria lor care produce lunar 40.000 drone și țin într-un bombardament teribil civilii, îi înspăimântă și blochează psihologic noi recrutări. Epuizează Ucraina pentru că are populația de 6 ori mai mare”.

Ionuț Cristache, gazda emisiunii „Ai Aflat!”, a reamintit și de ajutorul nord-coreean:

„Și mai au acces la resursa umană nelimitată, venită din Coreea de Nord, despre care a început să scrie și presa occidentală în termeni mai puțin ridiculizanți și acum iau în serios. Se vorbește de 100.000 de oameni, corp de armată, dislocat din Coreea de Nord”.

„Asta în cazul în care nu se face pace. Dacă s-ar face pace, o formulă de încetarea focului, nu se va face fără cedare de teritorii. Rusia va da teritorii înapoi, care sunt ale Ucrainei, după ce va discuta cu Trump care îi va spune că vor face mari afaceri împreună și vor ridica sancțiuni. Rusiei nu-i trebuie pământ, teritoriul Donbas plin de metale rare, metale grele, metale nemaiîntâlnite, e deja luat. Sigur că interesul e la Marea Neagră. Rusia va n egocia pe ce a cucerit într-un război sângeros și ilegal. Dacă se va ajunge la pace, pentru noi este RĂU, pentru că dacă-i dăm Rusiei ceea ce vrea, iar pentru Trump, Ucraina este deja o țară înfrântă…Putin va înțelege că a câștigat războiul”

Urmărește ediția integrală „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de pe 14 august pe YouTube:

Sursa Foto: Profimedia

GÂNDUL va transmite LIVE evenimentul istoric din ALASKA, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ Le Figaro: Trump-Putin, „amețeala” unui SUMMIT /Reconcilierea celor doi lideri cu aspirații „hegemonice” va fi suportată de Ucraina și Europa