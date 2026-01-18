Prima pagină » Știri externe » Dosarul de droguri al SUA care ar putea să o aducă pe Delcy Rodriguez într-o celulă alături de Nicolas Maduro

Dosarul de droguri al SUA care ar putea să o aducă pe Delcy Rodriguez într-o celulă alături de Nicolas Maduro

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 19:07, Știri externe
Dosarul de droguri al SUA care ar putea să o aducă pe Delcy Rodriguez într-o celulă alături de Nicolas Maduro

Presiunea SUA asupra președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a intensificat vizibil, în contextul unor informații secrete, intrate în posesia presei americane transmite Associated Press. Aceasta a fost o „țintă prioritară” a Administrației Antidrog (DEA) din SUA, timp de mulți ani, dezvăluie sursa citată.

Rapoartele, ce confirmă că Rodriguez a fost vizată de autoritățile SUA, au ieșit la iveală după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Caracas. Momentul a coincis cu întâlnirea dintre președintele Donald Trump cu lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, la Washington.

Administrația americană a precizat clar că, în contextul în care Delcu Rodriguez se dovedește a fi inflexbilă solicitărilor SUA, aceasta riscă să aibă aceeași soartă ca și Nicolás Maduro, iar dna Machado ar putea deveni succesoarea ei.

Associated Press a publicat reportaje despre trecutul infracțional al lui Delcy Rodriguez, care au apărut, ulterior, în New York Post și alte câteva publicații media americane în seara zilei de 17 decembrie. Acestea citau fragmente din dosarul DEA (Administrației Antidrog), privind președintele interimar al Venezuelei.

Delcy Rodriguez, acuzată de americani de trafic de droguri și contranbandă cu aur

Conform acestor materiale, Rodriguez este sub supravegherea agenției din 2018 și a fost desemnată „țintă prioritară” în 2022 din cauza presupusului său rol cheie în traficul de droguri din America de Sud.

Numele ei ar apărea în cel puțin zece anchete, dintre care unele sunt încă deschise. Rodriguez este acuzată de mai multe infracțiuni, de la trafic de droguri la contrabandă cu aur.

Printre incidentele specifice se numără utilizarea complexului hotelier Isla Margarita de pe insula Margarita pentru spălarea banilor, precum și implicarea în scheme de corupție cu fostul aliat al lui Maduro, Alex Saab.

Acesta din urmă a fost arestat în SUA în 2020 sub acuzația de spălare de bani, dar a fost grațiat de președintele de atunci, Joe Biden, în cadrul unui schimb de prizonieri în 2023.

Șeful CIA a vizitat-o pe Delcy Rodriguez la Caracas

Rapoartele despre presupusul trecut infracțional al lui Rodriguez au fost dezvăluite după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Caracas, pe 15 ianuarie, unde a purtat discuții cu președintele interimar.

Acesta a marcat cel mai înalt contact dintre cele două părți de la operațiunea americană de capturare a lui Nicolás Maduro de la începutul lunii ianuarie și a avut loc imediat după o convorbire telefonică între Trump și președintele interimar al Venezuelei.

Potrivit unui oficial american, citat de publicația, New York Times, vizita lui Ratcliffe a avut scopul de a demonstra așteptările Washingtonului privind „relații de lucru îmbunătățite” cu Caracas.

Cele două părți au discutat despre cooperarea în domeniul serviciilor de informații dintre cele două țări, măsurile de refacere a stabilității economice în Venezuela și garanțiile că țara nu va mai servi drept „refugiu sigur pentru adversarii americani, în special pentru traficanții de droguri”.

Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu María Corina Machado

În același timp, Donald Trump a găzduit-o în Biroul Oval pe lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado. În cadrul întâlnirii, laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a înmânat premiul președintelui american, declarând că îl merită și a promis că se va întoarce în curând în patria sa, fiind prima femeie președinte aleasă democratic din Venezuela.

Scurgerea informațiilor secrete despre Rodriguez și primirea demonstrativă a lui Machado la Casa Albă au făcut parte dintr-un singur scenariu: creșterea presiunii asupra succesorului lui Maduro prin declararea unei opțiuni „de rezervă” pentru Statele Unite.

Chiar și în primele zile după preluarea mandatului de Rodriguez, Trump a avertizat că, dacă va refuza să coopereze, va „plăti un preț chiar mai mare decât Maduro”.

Acum, aceste amenințări sunt susținute de o multitudine de informații pe care DEA le colectează de ani de zile și care ar putea fi publicate în orice moment sub jurisdicția americană.

Poziția lui Rodriguez la vârful de putere din Venezuela, dictată de SUA

Rodríguez este conștientă de faptul că statutul său interimar în Venezuela depinde  Washington.

Potrivit Bloomberg, ea a început reorganizarea cabinetului și a aparatului de securitate, înlăturându-i pe susținătorii politicilor radicale.

Printre schimbările notabile se numără promovarea guvernatorului Băncii Centrale, Calixto Ortega Sánchez, în funcția de ministru adjunct al Economiei și numirea fostului ministru de Interne, Gustavo González López, în funcția de șef al gărzii personale prezidențiale. Acesta îl înlocuiește pe generalul-maior Javier Marcano Tabata, care era responsabil pentru securitatea lui Maduro. Structura guvernamentală este, de asemenea, restructurată: Rodríguez a fuzionat ministerele industriei și comerțului, atribuind noua unitate lui Luis Antonio Villegas.

Între timp, procesul de grațiere a figurilor opoziției continuă, cu peste 400 de persoane eliberate. Toate acestea indică o încercare de a câștiga timp într-o situație în care spațiul de manevră politic se micșorează rapid.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ „Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar
18:57
„Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar
ULTIMA ORĂ Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA
18:03
Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA
FINANCIAR AI: binecuvântare pentru bogați, barieră pentru săraci? Ce spune gigantul Anthropic
17:46
AI: binecuvântare pentru bogați, barieră pentru săraci? Ce spune gigantul Anthropic
SPECTACULOS Imagini cu Groenlanda, sub ocupația SUA, realizate cu IA, au devenit virale. Groenlandezii răspund cu „Uriașul Flămând”, o satiră la adresa lui Trump
17:31
Imagini cu Groenlanda, sub ocupația SUA, realizate cu IA, au devenit virale. Groenlandezii răspund cu „Uriașul Flămând”, o satiră la adresa lui Trump
CONTROVERSĂ Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
17:28
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
ULTIMA ORĂ Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
17:09
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Ötzi Omul Ghețurilor era purtătorul celui mai răspândit virus din zilele noastre
REȚETE Prăjitura cu ciocolată sățioasă pentru întreaga zi. Până și medicii o recomandă
18:24
Prăjitura cu ciocolată sățioasă pentru întreaga zi. Până și medicii o recomandă
SPORT Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației de Lupte, are o deviză clară transmisă celor cu care lucrează: „Ca la Real Madrid”
18:04
Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației de Lupte, are o deviză clară transmisă celor cu care lucrează: „Ca la Real Madrid”
ULTIMA ORĂ După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
17:59
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
SPORT Leo Grozavu și surpriza FC Botoșani, pas greșit la Miercurea Ciuc! Rezultatele rundei din Superliga de fotbal
17:58
Leo Grozavu și surpriza FC Botoșani, pas greșit la Miercurea Ciuc! Rezultatele rundei din Superliga de fotbal
ECONOMIE Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări
17:44
Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări
SĂNĂTATE Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză
17:44
Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză

Cele mai noi

Trimite acest link pe