Dosarul de droguri al SUA care ar putea să o aducă pe Delcy Rodriguez într-o celulă alături de Nicolas Maduro

Presiunea SUA asupra președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a intensificat vizibil, în contextul unor informații secrete, intrate în posesia presei americane transmite Associated Press. Aceasta a fost o „țintă prioritară” a Administrației Antidrog (DEA) din SUA, timp de mulți ani, dezvăluie sursa citată.

Rapoartele, ce confirmă că Rodriguez a fost vizată de autoritățile SUA, au ieșit la iveală după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Caracas. Momentul a coincis cu întâlnirea dintre președintele Donald Trump cu lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, la Washington.

Administrația americană a precizat clar că, în contextul în care Delcu Rodriguez se dovedește a fi inflexbilă solicitărilor SUA, aceasta riscă să aibă aceeași soartă ca și Nicolás Maduro, iar dna Machado ar putea deveni succesoarea ei.

Associated Press a publicat reportaje despre trecutul infracțional al lui Delcy Rodriguez, care au apărut, ulterior, în New York Post și alte câteva publicații media americane în seara zilei de 17 decembrie. Acestea citau fragmente din dosarul DEA (Administrației Antidrog), privind președintele interimar al Venezuelei.

Delcy Rodriguez, acuzată de americani de trafic de droguri și contranbandă cu aur

Conform acestor materiale, Rodriguez este sub supravegherea agenției din 2018 și a fost desemnată „țintă prioritară” în 2022 din cauza presupusului său rol cheie în traficul de droguri din America de Sud.

Numele ei ar apărea în cel puțin zece anchete, dintre care unele sunt încă deschise. Rodriguez este acuzată de mai multe infracțiuni, de la trafic de droguri la contrabandă cu aur.

Printre incidentele specifice se numără utilizarea complexului hotelier Isla Margarita de pe insula Margarita pentru spălarea banilor, precum și implicarea în scheme de corupție cu fostul aliat al lui Maduro, Alex Saab.

Acesta din urmă a fost arestat în SUA în 2020 sub acuzația de spălare de bani, dar a fost grațiat de președintele de atunci, Joe Biden, în cadrul unui schimb de prizonieri în 2023.

Șeful CIA a vizitat-o pe Delcy Rodriguez la Caracas

Rapoartele despre presupusul trecut infracțional al lui Rodriguez au fost dezvăluite după vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Caracas, pe 15 ianuarie, unde a purtat discuții cu președintele interimar.

Acesta a marcat cel mai înalt contact dintre cele două părți de la operațiunea americană de capturare a lui Nicolás Maduro de la începutul lunii ianuarie și a avut loc imediat după o convorbire telefonică între Trump și președintele interimar al Venezuelei.

Potrivit unui oficial american, citat de publicația, New York Times, vizita lui Ratcliffe a avut scopul de a demonstra așteptările Washingtonului privind „relații de lucru îmbunătățite” cu Caracas.

Cele două părți au discutat despre cooperarea în domeniul serviciilor de informații dintre cele două țări, măsurile de refacere a stabilității economice în Venezuela și garanțiile că țara nu va mai servi drept „refugiu sigur pentru adversarii americani, în special pentru traficanții de droguri”.

Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu María Corina Machado

În același timp, Donald Trump a găzduit-o în Biroul Oval pe lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado. În cadrul întâlnirii, laureata Premiului Nobel pentru Pace i-a înmânat premiul președintelui american, declarând că îl merită și a promis că se va întoarce în curând în patria sa, fiind prima femeie președinte aleasă democratic din Venezuela.

Scurgerea informațiilor secrete despre Rodriguez și primirea demonstrativă a lui Machado la Casa Albă au făcut parte dintr-un singur scenariu: creșterea presiunii asupra succesorului lui Maduro prin declararea unei opțiuni „de rezervă” pentru Statele Unite.

Chiar și în primele zile după preluarea mandatului de Rodriguez, Trump a avertizat că, dacă va refuza să coopereze, va „plăti un preț chiar mai mare decât Maduro”.

Acum, aceste amenințări sunt susținute de o multitudine de informații pe care DEA le colectează de ani de zile și care ar putea fi publicate în orice moment sub jurisdicția americană.

Poziția lui Rodriguez la vârful de putere din Venezuela, dictată de SUA

Rodríguez este conștientă de faptul că statutul său interimar în Venezuela depinde Washington.

Potrivit Bloomberg, ea a început reorganizarea cabinetului și a aparatului de securitate, înlăturându-i pe susținătorii politicilor radicale.

Printre schimbările notabile se numără promovarea guvernatorului Băncii Centrale, Calixto Ortega Sánchez, în funcția de ministru adjunct al Economiei și numirea fostului ministru de Interne, Gustavo González López, în funcția de șef al gărzii personale prezidențiale. Acesta îl înlocuiește pe generalul-maior Javier Marcano Tabata, care era responsabil pentru securitatea lui Maduro. Structura guvernamentală este, de asemenea, restructurată: Rodríguez a fuzionat ministerele industriei și comerțului, atribuind noua unitate lui Luis Antonio Villegas.

Între timp, procesul de grațiere a figurilor opoziției continuă, cu peste 400 de persoane eliberate. Toate acestea indică o încercare de a câștiga timp într-o situație în care spațiul de manevră politic se micșorează rapid.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: