Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio

Diosdado Cabello este temutul ministru de Interne al Venezuelei și aliat de încredere al lui Maduro. Acesta controlează poliția națională, serviciile de informații și unele unități ale armatei. Cabello are în subordine și miliții colective care cutreieră străzile pe motociclete și verifică telefoanele cetățenilor, transmite Financial Times.

La câteva zile după capturarea liderului chavez, Nicolas Maduro, ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a solicitat Statelor Unite, pe un ton ferm și amenințător, să-l returneze pe președintele capturat, Nicolás Maduro.

„Președintele a fost răpit și este prizonier de război într-o celulă din New York – cerem să ne fie returnat viu”, a spus Cabello. „Mai bine mai devreme decât mai târziu. Decizia guvernului SUA se va întoarce împotriva lor.” „Venezuela nu se predă”, a transmis Cabello.

SUA, recompensă de 25 de milioane de dolari pentru prinderea lui Cabello

Atitudinea ministrului de interne a fost diferită de cea a președintelui interimar Delcy Rodríguez, care a spus că va „colabora” cu SUA, în contextul capturării președintelui Maduro.

Statele Unite a pus o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la prinderea lui Diosdado Cabello, un om cheie de la vârful de putere din Venezuela. Autoritățile din SUA îl acuză pe Cabello de trafic de droguri, spălare de bani și corupție.

Alianța cu Diosdado Cabello, marea provocare pentru Delcy Rodriguez

Cabello, ofițer în armată, a încercat pentru prima dată să preia puterea alături de fostul președinte Hugo Chávez, într-o lovitură de stat eșuată din 1992. În prezent, ministrul de Interne este considerat cel mai aprig oponent al imperialismului din Venezuela.

Cea mai mare provocare pentru președintele interimar Delcy Rodriguez, la momentul actual, este să-l mențină pe Cabello de partea ei.

„Diosdado este o figură foarte puternică în Venezuela și controleză un sector diferit al țării, pe care Delcy nu îl deține. Așadar, Cabello este esențial pentru supraviețuirea regimului interimar actual”, a declarat Eva Golinger, o avocată apropiată fostului președinte Hugo Chávez.

„Este puțin probabil ca Diosdado Cabello să adopte o poziție de negociere cu SUA”

Miliția lui Cabello așa-numitele „colectivos” ar putea arunca rapid țara în haos. De asemenea, nu este clar cât va tolera Diosdado Cabellor încercările lui Rodriguez de a încheia acorduri petroliere cu SUA.

„Cabello nu și-a abandonat retorica antiimperialistă și conflictuală și este puțin probabil să adopte o poziție de negociere cu SUA”, spune un ofițer militar superior venezuelean care îl cunoaște pe bărbatul în vârstă de 62 de ani.

Un purtător de cuvânt al guvernului venezuelean a negat că Diosdado Cabello ar reprezenta o amenințare pentru Rodríguez.

„Este atât de fals încât nici măcar nu ar trebui să-i dați atenție, există o unitate perfectă aici”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru FT.

De-a lungul anilor, ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a dat dovadă de o agresiune deosebită față de secretarul de stat Marco Rubio, cel care a condus campania administrației Trump împotriva liderului Nicolas Maduro.

Cabello ar fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio

În 2017, publicațiile Miami Herald și CBS Miami au relatat că forțele de ordine americane credeau că Diosdado Cabello ar fi putut emite un ordin de asasinat asupra lui Rubio, pe atunci senator. Miami Herald a relatat că autoritățile americane nu au putut confirma validitatea amenințării, dar lui Rubio i s-au acordat măsuri de securitate suplimentare.

În mass-media, Cabello l-a poreclit pe Marco Rubio, „Narco Rubio”, o aluzie la originile cubaneze ale oficialului american. Totodată, Rubio l-a numit pe ministrul de Interne – „Pablo Escobar al Venezuelei”.

Disprețul lui Cabello față de SUA are un istoric de ani de zile

După lovitura de stat eșuată, Chávez a preluat puterea în mod democratic și, pentru o vreme, l-a numit pe Cabello vicepreședinte. În 2002, cei doi lideri s-au confruntat cu o lovitură de stat, susținută tacit de SUA. Ulterior, Cabello a condus pentru scurt timp Venezuela, înainte ca Chávez să fie repus în funcție.

Carrie Filipetti, fost secretar adjunct al SUA pentru Cuba și Venezuela în prima administrație Trump, a declarat că Rodríguez „și Diosdado nu au avut cea mai bună relație. Erau în conflict unul cu celălalt”.

De asemenea, Phil Gunson, analist al International Crisis Group din Caracas, a declarat despre Cabello că ceea ce este „complet inacceptabil” pentru el este „orice fel de deschidere politică”.

Un rechizitoriu depus la New York în timpul primei administrații Trump îl acuză pe Cabello că a colaborat cu gherile columbiene pentru a transporta cocaină în SUA.

Acuzațiile nu-i oferă lui Cabello prea multe stimulente pentru a coopera cu SUA, au declarat Golinger și Andrés Izarra, ministru al comunicațiilor sub Chávez, aflat acum în Spania.

