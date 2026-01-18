Prima pagină » Știri externe » Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio

Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 05:00, Știri externe
Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio

Diosdado Cabello este temutul ministru de Interne al Venezuelei și aliat de încredere al lui Maduro. Acesta controlează poliția națională, serviciile de informații și unele unități ale armatei. Cabello are în subordine și miliții colective care cutreieră străzile pe motociclete și verifică telefoanele cetățenilor, transmite Financial Times

La câteva zile după capturarea liderului chavez, Nicolas Maduro, ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a solicitat Statelor Unite, pe un ton ferm și amenințător, să-l returneze pe președintele capturat, Nicolás Maduro.

„Președintele a fost răpit și este prizonier de război într-o celulă din New York – cerem să ne fie returnat viu”, a spus Cabello. „Mai bine mai devreme decât mai târziu. Decizia guvernului SUA se va întoarce împotriva lor.” „Venezuela nu se predă”, a transmis Cabello.

Diosdado Cabello, cel mai dur om din Venezuela, promite să se „lupte” cu SUA

Diosdado Cabello, cel mai dur om din Venezuela, promite să se „lupte” cu SUA

SUA, recompensă de 25 de milioane de dolari pentru prinderea lui Cabello

Atitudinea ministrului de interne a fost diferită de cea a președintelui interimar Delcy Rodríguez, care a spus că va „colabora” cu SUA, în contextul capturării președintelui Maduro.

Statele Unite a pus o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la prinderea lui Diosdado Cabello, un om cheie de la vârful de putere din Venezuela. Autoritățile din SUA îl acuză pe Cabello de trafic de droguri, spălare de bani și corupție.

Alianța cu Diosdado Cabello, marea provocare pentru Delcy Rodriguez

Cabello, ofițer în armată, a încercat pentru prima dată să preia puterea alături de fostul președinte Hugo Chávez, într-o lovitură de stat eșuată din 1992. În prezent, ministrul de Interne este considerat cel mai aprig oponent al imperialismului din Venezuela.

Cea mai mare provocare pentru președintele interimar Delcy Rodriguez, la momentul actual, este să-l mențină pe Cabello de partea ei.

„Diosdado este o figură foarte puternică în Venezuela și controleză un sector diferit al țării, pe care Delcy nu îl deține. Așadar, Cabello este esențial pentru supraviețuirea regimului interimar actual”, a declarat Eva Golinger, o avocată apropiată fostului președinte Hugo Chávez.

Diosdado Cabello, cel mai dur om din Venezuela, promite să se „lupte” cu SUA

Diosdado Cabello, cel mai dur om din Venezuela, promite să se „lupte” cu SUA

„Este puțin probabil ca Diosdado Cabello să adopte o poziție de negociere cu SUA”

Miliția lui Cabello așa-numitele „colectivos” ar putea arunca rapid țara în haos. De asemenea, nu este clar cât va tolera Diosdado Cabellor încercările lui Rodriguez de a încheia acorduri petroliere cu SUA.

„Cabello nu și-a abandonat retorica antiimperialistă și conflictuală și este puțin probabil să adopte o poziție de negociere cu SUA”, spune un ofițer militar superior venezuelean care îl cunoaște pe bărbatul în vârstă de 62 de ani.

Un purtător de cuvânt al guvernului venezuelean a negat că Diosdado Cabello ar reprezenta o amenințare pentru Rodríguez.

„Este atât de fals încât nici măcar nu ar trebui să-i dați atenție, există o unitate perfectă aici”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru FT.

De-a lungul anilor, ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a dat dovadă de o agresiune deosebită față de secretarul de stat Marco Rubio, cel care a condus campania administrației Trump împotriva liderului Nicolas Maduro.

Cabello l-a poreclit pe Marco Rubio, „Narco Rubio”, o aluzie la originile cubaneze ale oficialului american

Cabello l-a poreclit pe Marco Rubio, „Narco Rubio”, o aluzie la originile cubaneze ale oficialului american

Cabello ar fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio

În 2017, publicațiile Miami Herald și CBS Miami au relatat că forțele de ordine americane credeau că Diosdado Cabello ar fi putut emite un ordin de asasinat asupra lui Rubio, pe atunci senator. Miami Herald a relatat că autoritățile americane nu au putut confirma validitatea amenințării, dar lui Rubio i s-au acordat măsuri de securitate suplimentare.

În mass-media, Cabello l-a poreclit pe Marco Rubio, „Narco Rubio”, o aluzie la originile cubaneze ale oficialului american. Totodată, Rubio l-a numit pe ministrul de Interne – „Pablo Escobar al Venezuelei”.

Disprețul lui Cabello față de SUA are un istoric de ani de zile

După lovitura de stat eșuată, Chávez a preluat puterea în mod democratic și, pentru o vreme, l-a numit pe Cabello vicepreședinte. În 2002, cei doi lideri s-au confruntat cu o lovitură de stat, susținută tacit de SUA. Ulterior, Cabello a condus pentru scurt timp Venezuela, înainte ca Chávez să fie repus în funcție.

Carrie Filipetti, fost secretar adjunct al SUA pentru Cuba și Venezuela în prima administrație Trump, a declarat că Rodríguez „și Diosdado nu au avut cea mai bună relație. Erau în conflict unul cu celălalt”.

Diosdado Cabello, cel mai dur om din Venezuela, promite să se „lupte” cu SUA

Diosdado Cabello, cel mai dur om din Venezuela, promite să se „lupte” cu SUA

De asemenea, Phil Gunson, analist al International Crisis Group din Caracas, a declarat despre Cabello că ceea ce este „complet inacceptabil” pentru el este „orice fel de deschidere politică”.

Un rechizitoriu depus la New York în timpul primei administrații Trump îl acuză pe Cabello că a colaborat cu gherile columbiene pentru a transporta cocaină în SUA.

Acuzațiile nu-i oferă lui Cabello prea multe stimulente pentru a coopera cu SUA, au declarat Golinger și Andrés Izarra, ministru al comunicațiilor sub Chávez, aflat acum în Spania.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO. „Impotența geopolitică crescândă a europenilor devine o problemă”
05:00
Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO. „Impotența geopolitică crescândă a europenilor devine o problemă”
NEWS ALERT Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
21:32
Macron îl amenință pe Trump cu un „răspuns coordonat”.Ce spun liderii europeni despre tarifele impuse de liderul SUA în scandalul anexării Groenlandei
FLASH NEWS Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
20:24
Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei
SPECTACULOS Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
20:13
Secretele bazarului istoric unde au început protestele din Iran
SPECTACULOS Imagini spectaculoase de la unul dintre cele mai mari festivaluri ale Indiei. Peste 10.000 de femei s-au prins în “dansul fluturilor”
20:09
Imagini spectaculoase de la unul dintre cele mai mari festivaluri ale Indiei. Peste 10.000 de femei s-au prins în “dansul fluturilor”
ULTIMA ORĂ După Venezuela, Trump vrea să facă ordine și în Iran. Liderul SUA, anunț de ultimă oră în Politico: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”
18:50
După Venezuela, Trump vrea să facă ordine și în Iran. Liderul SUA, anunț de ultimă oră în Politico: „Este timpul să căutăm o nouă conducere în Iran”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Cancan.ro
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Ce trebuie să faci dacă nu vrei ca Inteligența Artificială să-ți citească e-mailurile din Gmail? E simplu și rapid!
TURISM Care sunt trendurile în vacanțele din 2026: de la turism astronomic, la experiențe solo
06:00
Care sunt trendurile în vacanțele din 2026: de la turism astronomic, la experiențe solo
IMOBILIARE Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
06:00
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
SĂNĂTATE Adio, dietă forțată! Suedia rescrie regulile: obezitatea, tratată oficial ca o boală a creierului în 2026
05:45
Adio, dietă forțată! Suedia rescrie regulile: obezitatea, tratată oficial ca o boală a creierului în 2026
SĂNĂTATE Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată
05:30
Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată
SĂNĂTATE Vestea cercetătorilor care schimbă totul: plictiseala, „superputerea” ascunsă a creierului tău
05:10
Vestea cercetătorilor care schimbă totul: plictiseala, „superputerea” ascunsă a creierului tău
INEDIT Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame
05:00
Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame

Cele mai noi

Trimite acest link pe