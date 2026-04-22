Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților

O a doua navă a fost atacată cu focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz, în această dimineață, a anunțat armata britanică, relatează Sky News.

Serviciul britanic pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO) a declarat că o navă de marfă care ieșea din Strâmtoare a informat că a fost atacată cu focuri de armă la opt mile marine vest de Iran.

Sursa citată a adăugat că nava „s-a oprit în prezent în apele din largul Iranului, în apropierea Strâmtorii Ormuz”, dar că echipajul este în siguranță și toți membrii săi au fost identificați. Nava nu a suferit pagube.

„UKMTO este la curent cu nivelul ridicat de activitate din zona Strâmtorii Ormuz și încurajează navele să raporteze orice activitate suspectă.”

UKMTO nu a precizat dacă Iranul se află sau nu în spatele acestui atac.

Acest incident survine după ce, în cursul dimineții, Garda Revoluționară din Iran s-a apropiat de o navă și a tras asupra acesteia, provocând „daune grave”, a declarat UKMTO.

În timp ce UKMTO a declarat că nava iraniană nu a contactat nava în prealabil, Nour News a relatat că aceasta „a ignorat avertismentele”. Primul incident a avut loc la 15 mile marine nord-est de Oman.

