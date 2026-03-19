Prețul gazelor explodează în Europa după atacul Iranului asupra infrastucturii din Qatar. Cât a ajuns să coste un megawatt-oră

Bianca Dogaru
Piața energetică europeană a suferit un șoc major joi dimineața, după ce cotațiile gazelor naturale au înregistrat un salt de peste 35%. Această scumpire bruscă a fost declanșată de atacurile Iranului asupra unor obiective strategice din Orientul Mijlociu, în special lovitura raportată asupra complexului Ras Laffan din Qatar. 

Ras Laffan este considerată cea mai mare unitate de producție a gazului lichefiat din lume și asigura o cincine din oferta globală. Compania Qatar Energy a confirmat că instalațiile au suferit pagube considerabile în urma unor incendii de proporții, ceea ce complică orice perspectivă de revenire rapidă la exporturile obișnuite.

Efectul acestui atac s-a resimțit imediat la hub-ul de gaze din Amsterdam, unde prețul de referință pentru Europa a sărit pragul de 70 de euro pentru un megawatt-oră. Situația este cu atât mai tensionată cu cât regiunea a fost lovită și de alte incidente similare, precum închiderea facilităților din Abu Dhabi, după ce au fost lovite de resturile unor rachete interceptate. În acest context de criză, președintele Donald Trump a avertizat deja că Statele Unite vor riposta militar dacă infrastructura energetică din Qatar va mai fi vizată de noi atacuri.

Pentru consumatorii din Europa, momentul acestor distrugeri este extrem de dificil, deoarece țările europene ies din iarnă cu depozitele de gaz epuizate. Pentru a se pregăti de sezonul rece următor, statele europene vor fi obligate să cumpere cantități uriașe de gaz lichefiat pe parcursul verii și să intre într-o competiție directă cu marile economii asiatice.

Specialiștii în energie subliniază că simpla redeschidere a rutelor maritime sau încetarea focului nu vor rezolva criza imediat. Pagubele fizice la stațiile de lichefiere înseamnă că oferta globală va rămâne scăzută indiferent de situația politică.

