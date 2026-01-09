Prima pagină » Știri externe » După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face

După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face

09 ian. 2026, 18:58, Știri externe

După Emmanuel Macron, și premierul Italiei a solicitat Uniunii Europene să reînceapă negocierile cu Rusia după patru ani de tensiuni. Giorgia Meloni a declarat că a venit momentul pentru un dialog între Europa și Rusia.

Cu toate acestea, problema numirii unui reprezentant UE pentru Ucraina în aceste negocieri rămâne deschisă, a recunoscut Meloni.

„Întrebarea este, desigur, cine ar trebui să facă asta. Sunt prea multe voci”, a declarat premierul italian la o conferință de presă despre rezultatele alegerilor din 2025.

Matteo Salvini ar fi primul nominalizat

Ea a fost de acord cu poziția viceprim-ministrului Matteo Salvini, liderul partidului Liga din coaliția de guvernământ, și cu cea a președintelui francez Emmanuel Macron. Macron și-a arătat disponibilitatea de a discuta cu omologul său rus, Vladimir Putin, în următoarele săptămâni.

Salvini, care s-a întâlnit cu Putin, a fost acuzat de presa liberală pentru că simpatizează cu Kremlinul.

Potrivit Georgiei Meloni, negocierile cu Rusia nu ar trebui să fie „fiecare pe cont propriu”. Pentru a realiza acest lucru, este nevoie de un reprezentant special pentru Ucraina, a cărui numire a susținut-o Meloni. În același timp, prim-ministrul italian a considerat premature negocierile G7 cu Rusia.

„Trebuie să vedem când se va realiza pacea și în ce condiții”, a concluzionat Giorgia Meloni.

Sursa Foto: Hepta

