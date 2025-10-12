Lovitură de stat în Madagascar, dată de generația Z, organizată pe Discord. O unitate militară din Madagascar a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale.

Președintele Andry Rajoelina a denunțat ceea ce a numit o „tentativă ilegală de preluare a puterii”, potrivit AFP și Reuters.

„Toate ordinele armatei malgaşe (…) vor emana de la sediul CAPSAT (Corpul de armată pentru personal şi servicii administrative şi tehnice)”, au anunţat ofiţerii respectivei unităţi într-un mesaj video.

Soldaţii CAPSAT s-au alăturat miilor de oameni adunaţi din nou duminică în capitala Antananarivo, la o ceremonie de omagiu pentru vieţile pierdute de la începutul protestelor antiguvernamentale, din 25 septembrie.

Soldaţii au fost primiţi cu entuziasm, iar la comemorare au asistat şi mai multe figuri ale opoziţiei, inclusiv fostul preşedinte Marc Ravalomanana, care a fost înlăturat în revolta din 2009.

CAPSAT este aceeaşi unitate care l-a ajutat pe Rajoelina să preia puterea printr-o lovitură de stat din 2009.

Știre în curs de actualizare

