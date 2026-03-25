Economia Germaniei, afectată de războiul din Iran: „A pus pe pauză, pentru moment, orice speranţă de redresare”

Încrederea, la nivel european, în ceea ce privește situația economică a scăzut dramatic, într-o singură lună, din cauza războiului din Iran, arată barometrul Institutului Ifo pentru cercetări economice. Potrivit datelor, cele mai afectate sunt industriile cu un consum ridicat de energie, transmite Ziarul Financiar.

Statisticile Ifo arată o scădere drastică a nivelului de încredere în luna martie, 86,4 comparativ cu luna februarie, 88,4, situație cauzată de creșterea prețurilor la energie, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Majorarea tarifelor a generat o serie de temeri cu privire la o creșterea inflației.

Această situație a fost în linie cu previziunile anunțate și vine după cea mai mare creștere înregistrată într-un an, mai exact în luna februarie.

„Sentimentul în rândul companiilor din Germania a scăzut într-o măsură considerabilă”, a declarat preşedintele Ifo, Clemens Fuest. „Războiul din Iran a pus pe pauză, pentru moment, orice speranţă de redresare”, a mai precizat acesta.

Această veste reprezintă o lovitură puternică pentru cancelarul germna Friederick Merz, care se străduiește să relanseze economia Germaniei, considerată motorul de bază al economiei industrială în zona Uniunii Europene.

Scăderea indicelui de încredere al Ifo a fost generată de așteptările pesimiste ale celor 9000 de companii chestionate. Industriile care au avut cel mai mult de suferit în urma majorării tarifelor la combustibil sunt industriile cu un consum mare de energie, turismul, sectorul comerțului și cel al construcțiilor.

Potrivit lui Franziska Palmas, economist senior pentru Europa la Capital Economics, „noua creştere a preţurilor la energie ar putea deraia redresarea timidă a economiei germane observată în ultimele luni”. Aceasta a adăugat, însă, că Germania va gestiona mai bine acest șoc energetic decât cel din 2022, declanșat în urma războiului din Ucraina.

„Creşterea preţurilor la energie a fost mult mai mică (până acum) şi… o mare parte din producţia intensivă energetic, cea mai puţin profitabilă, a fost deja pierdută permanent”, a explicat ea.

FOTO: Mediafax/ Envato

