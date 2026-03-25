Se clatină scaunul lui Bibi? Cioroianu: ”Nu sunt convins că Netanyahu va mai sta mulți ani la conducerea Israelului”

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, istoricul Adrian Cioroianu a comentat evoluțiile din Israel, în contextul tensiunilor politice provocate de războiul din Iran. În opinia reputatului istoric, premierul Natanyahu nu va mai rezista mult timp în funcție, mai ales că tactica sa de până acum au fost tertipurile și tragerea de timp. 

Adrian Cioroianu a subliniat că Bibi Netanyahu deține o poziție precară în momentul de față și nu va mai rezista mult timp, lucru confirmat de prietenii săi israelieni.

Secretul lui Bibi: Tertipuri, negocieri și tragere de timp

Presiunile vor fi mari asupra Israelului. Și eu cred că în binomul ăsta ceva, la un moment dat, se va și defecta. Eu nu sunt convins că Benjamin Netanyahu va mai sta mulți ani la conducerea Israelului. Știu pulsul din societatea israeliană. Dacă am prieteni români care sunt de partea lui Trump, eu nu prea am prieteni români din Israel, sau mă rog, românofoni din Israel, care să fie de partea lui Netanyahu. Netanyahu are publicul lui, e adevărat că l-a avut, dar a și rezistat printr-o serie de tertipuri și de negocieri și de tras de timp. Alianța lui cu partidele astea, unele dintre ele foarte de dreapta, predispune pe anumiți miniștri să spună trăznăi, a declarat Cioroianu în studioul Gândul.

În cadrul dialogului, moderatorul emisiunii l-a rugat pe invitatul său să comenteze declarația ministrului Apărării israelian, Israel Katz, potrivit căruia armata sa nu ar mai dori să se retragă din Liban (vezi detalii AICI). 

”Israel bagatelizează ideea de drept internațional”

Ionuț Cristache: Adică noi care vorbim de 4 ani de zile despre o țară care a invadat Ucraina, despre țarul Rusia, care secționează hărțile după bunul plac și care pulverizează tratatele, capătă dintr-o dată legitimitate prin soiul ăsta de abordare. Adică dacă mai vine încă unul și încă unul și încă unul și zice, stați un pic că hărțile alea nu mai sunt valabile, granițele sunt ceva mai flexibile…

Adrian Cioroianu: Da, într-adevăr e un pericol din acest punct de vedere. Bagatelizare a ideii de graniță aau bagatelizare a ideii de drept internațional. Ce se întâmplă cu Liban e o dramă. Pentru că să știți că e una dintre țărie cele mai frumoase e Libanul, cu o moștenire culturală uriașă. Dar vreau să spun că este victima de serviciu în orice.

Va pierde Iran? Cioroianu: Nu se pune problema să câștige/Dacă regimul rămâne în picioare, pentru ei e o victorie

”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu

