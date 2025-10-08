Prima pagină » Știri externe » Egiptul și Qatarul speră să obțină în scurt timp un acord între ISRAEL și HAMAS /Care ar fi condițiile pentru un armistițiu în Gaza

08 oct. 2025, 22:21, Știri externe
Mediatorii din Qatar și Egipt depun eforturi pentru a obține joi un acord între Israel și grupul militant Hamas prin care să fie eliberați toți ostaticii israelieni aflați în viață în schimbul unui armistițiu.

În prezent, în Fâșia Gaza sunt 48 de ostatici israelieni, dar doar 20 sunt în viață, potrivit informațiilor serviciilor secrete israeliene.

Acordul pe care mediatorii încearcă să îl obțină joi ar urma să fie prima etapă a planului președintelui SUA, Donald Trump, de oprire a războiului. Conform unor surse citate de cotidianul The Times of Israel, grupul Hamas a semnalat că probabil nu va putea să localizeze toți ostaticii israelieni care sunt morți. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost informat despre această situație.

Președintele Donald Trump a avertizat săptămâna trecută grupul islamist Hamas că are la dispoziție doar câteva zile pentru a accepta planul de pace propus de Statele Unite pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, sugerând că, în caz contrar, armata israeliană va intensifica ofensiva. Hamas a acceptat planul, dar a exprimat anumite obiecții.

”Este foarte simplu cu Hamas. Vrem ostaticii înapoi imediat și vrem să aibă un comportament bun. Avem sprijinul tuturor țărilor din Orientul Mijlociu, părea ceva imposibil, nu a mai existat așa ceva anterior. Și este ceva dincolo de Gaza. Gaza este elementul principal, dar Gaza este doar o componentă a acordului. Așteptăm ca Hamas să răspundă favorabil. Dacă resping oferta, Israelul va face ceea ce trebuie. Nu prea avem spațiu de negocieri cu Hamas”, a avertizat președintele SUA.

Casa Albă a prezentat ”Planul de pace complet pentru oprirea războiului din Gaza”. Proiectul prevede distrugerea ”infrastructurii teroriste” de pe teritoriul palestinian și ”dezvoltarea regiunii pentru a fi în beneficiul populației”. Armata israeliană a intervenit în Fâșia Gaza ca ripostă la atacurile islamiste din octombrie 2023, soldate cu circa 1.200 de morți în comunitățile din sudul Israelului. Sute de persoane mor zilnic în Fâșia Gaza din cauza bombardamentelor israeliene și a situației umanitare dezastruoase. Bilanțul ofensivei israeliene este de cel puțin 67.183 de morți și circa 169.841 de răniți.

