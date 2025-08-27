Coreea de Nord critică atitudinea președintelui sud-coreean/ PHENIANUL respinge posibilitatea renunțării la arsenalul nuclear

Coreea de Nord l-a numit, miercuri, pe președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, „ipocrit”, după ce acesta a făcut declarații despre denuclearizarea Peninsulei Coreene, cu ocazia vizitei sale la Casa Albă.

Lee Jae-Myung a declarat, luni, că alianța dintre Seul și Washington va fi „consolidată” atunci când „va exista o cale către denuclearizare, pace și coexistență în Peninsula Coreeană”.

Președintele sud-coreean și-a propus odată cu preluarea mandatului său să îmbunătățească relațiile cu Phenianul, care deține arme nucleare.

Totuși, agenția de presă de stat din Coreea de Nord a transmis că președintele sud-coreean, care „a susținut că vrea să restabilească relațiile” cu Phenianul, și-a dezvăluit „adevărata natură conflictuală și ipocrită”.

„Precizarea lui Lee despre denuclearizare nu este altceva decât un vis naiv, ca și cum ai încerca să prinzi un nor plutind pe cer”, a transmis agenția.

De la eșecul unui summit cu SUA din 2019, Coreea de Nord a insistat că nu va renunțat niciodată la armele sale nucleare, conform cotidianului Le Figaro.

Trump plănuiește să se întâlnească cu Kim Jong-Un

De asemenea, președintelui SUA, Donald Trump, a declarat că speră să se întâlnească anul acesta cu omologul sau nord-coreean, Kim Jong-Un, după ce a purtat o discuție cu liderul sud-coreean, Lee Jae-Myung.

Trump pare să fi ajuns la un punct comun cu Lee Jae-Myung, care dorește o reconciliere cu Phenianul. Trump, care s-a întâlnit cu Kim Jong-Un de trei ori în primul său mandat de președinte, a afirmat că are o relație excelenta cu liderul nord-coreean și că îl cunoaște „aproape mai bine decât oricine, excepție făcând sora lui”.

„Într-un moment sau altul, îl voi vedea. Sunt nerăbdător să îl văd”, a declarat Trump, sperând sa obțină o întâlnire cu Kim Jong-Un cât mai curând posibil.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

SUA intenționează să achiziționeze nave din Coreea de Sud/ Seulul pledează pentru o extindere a cooperării cu Washingtonul