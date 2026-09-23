Ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit, întâlnire la vârf cu PSD. Ce le-au transmis social-democrații celor trei ambasadori

Victor Negrescu îl provoacă pe Siegfried Mureșan să spună „ce propune concret pentru România, pe ce majoritate se bazează și de ce PNL recrutează activ parlamentari traseiști din zona denumită extremistă?” Europarlamentarul vorbește despre un moment al adevărului în care premierul desemnat să răspundă de ce a cerut socialiștilor europeni să facă presiuni asupra PSD pentru a-i susține guvernul. Pe de altă parte, liderul PSD îi transmite lui Mureșan că dacă dorește într-adevăr un dialog cu partidul său, ar trebui să țină cont de cele zece propuneri pe care le-au făcut colegii săi de partid pentru viitoarea guvernare.

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„România are nevoie de soluții, nu de ultimatumuri”

„Siegfried Mureșan vorbește despre un „moment al adevărului” pentru Partidul Social Democrat și cere socialiștilor europeni să facă presiuni asupra noastră.

Cred că momentul adevărului este, de fapt, pentru premierul desemnat: ce propune concret pentru România, pe ce majoritate se bazează și de ce PNL recrutează activ parlamentari traseiști din zona denumită extremistă?”, a scris Negrescu pe Facebook.

„Nu avem nevoie de certificate politice eliberate de domnul Mureșan”

„PSD a pus pe masă zece priorități clare. Relansarea economiei. Investiții în energie, infrastructură, apărare, educație și sănătate. Reforma serviciilor publice. Protejarea investițiilor și a locurilor de muncă. Absorbția fondurilor europene.

Astăzi, împreună cu președintele Sorin Grindeanu am discutat aceste soluții cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit. Mesajul este simplu: PSD este pregătit să își asume responsabilitatea, dar nu poate susține continuarea acelorași politici care au afectat economia.

Deficitul trebuie redus, dar nu sufocând economia prin taxe și tăieri suportate în principal de salariați şi pensionari împreună cu familiile lor și de reprezentanții mediului privat. Avem nevoie de creștere economică, investiții, o colectare mai bună și un stat mai eficient.

Iar orientarea europeană și euroatlantică a PSD este clară. Am demonstrat-o prin fapte și prin pozițiile noastre în România și în Europa. Nu avem nevoie de certificate politice eliberate de domnul Mureșan”, a precizat europarlamentarul.

„Dacă dorește cu adevărat dialog, să răspundă celor zece propuneri”

Siegfried Mureșan că cere intervenții de la Bruxelles Victor Negrescu l-a acuzat peîmpotriva social- democraților.

„Cu doar câteva zile în urmă compara invitația PSD la dialog cu o invitație a lui Vladimir Putin către Volodimir Zelenski. Acum are nevoie de voturile PSD și cere intervenții de la Bruxelles împotriva noastră.

Dacă dorește cu adevărat dialog, să răspundă celor zece propuneri.

Partidul Social Democrat va evalua orice guvern după program, echipă și după soluțiile oferite românilor. A discuta despre aceste priorități nu înseamnă un cec în alb pentru nimeni.