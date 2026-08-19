Emiratele Arabe Unite suspendă comerțul și tranzacțiile financiare cu Iranul, după atacul de joi cu rachete balistice iraniene. Reacția Teheranului

Emiratele Arabe Unite au suspendat toate schimburile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul „până la noi ordine”, după ce au acuzat Teheranul că a lansat două rachete balistice spre teritoriul emiratez. Iranul respinge acuzațiile.

Emiratele Arabe Unite au anunțat miercuri suspendarea tuturor schimburilor comerciale, operațiunilor de comerț și tranzacțiilor financiare cu Iranul, o decizie cu potențiale consecințe economice importante într-un moment în care tensiunile militare din Golful Persic continuă să crească.

Măsura este valabilă „până la noi ordine” și vine după ce autoritățile de la Abu Dhabi au acuzat Iranul că a lansat două rachete balistice în direcția teritoriului Emiratelor Arabe Unite, potrivit Al Jazeera.

Anunțul privind suspendarea relațiilor economice a fost făcut de Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite. Afra Al Hameli, director pentru comunicare în cadrul ministerului, a legat direct decizia de deteriorarea situației de securitate din regiune.

„Având în vedere escaladările regionale, toate schimburile comerciale, operațiunile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul au fost suspendate până la noi ordine”, a declarat Afra Al Hameli.

Oficialul emiratez a precizat că măsura reprezintă un răspuns la „escaladările regionale care subminează pacea și securitatea regională și internațională”.

Abu Dhabi susține că va continua să acționeze pentru protejarea sistemului financiar internațional și că va respecta dreptul internațional și standardele globale.

Decizia reprezintă o escaladare importantă și în plan economic. Emiratele Arabe Unite au avut de-a lungul timpului legături comerciale semnificative cu Iranul, iar Dubaiul a reprezentat un important centru regional pentru schimburile de mărfuri și fluxurile financiare legate de piața iraniană.

Două rachete balistice ar fi fost lansate din Iran

Ruptura economică anunțată de Abu Dhabi vine după un incident militar care a provocat alertă în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Apărării a susținut că două rachete balistice au fost lansate din Iran în direcția teritoriului emiratez.

Potrivit autorităților, ambele proiectile au căzut în mare. Una dintre rachete ar fi ajuns în apele teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite, în timp ce cealaltă ar fi căzut în afara acestora.

Ministerul Apărării a susținut ulterior că ținta rachetelor ar fi fost traficul maritim din regiune.

Locuitorii din Dubai primiseră marți o alertă privind o posibilă amenințare cu rachete, în timp ce sistemele emirateze de apărare antiaeriană au reacționat la proiectilele care se apropiau. La scurt timp, Ministerul de Interne a transmis că situația se afla sub control.

Teheranul neagă acuzațiile

Iranul oferă însă o versiune complet diferită. Teheranul neagă că ar fi lansat rachete împotriva Emiratelor Arabe Unite și respinge acuzațiile formulate de Abu Dhabi.

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a cerut statelor din regiune să se abțină de la formularea unor „acuzații nefondate” și acuză SUA și Israelul de o posibilă operațiune „sub steag fals”.

Incidentul intervine într-un moment în care relațiile dintre cele două țări sunt supuse unei presiuni tot mai mari din cauza războiului și a confruntării pentru controlul rutelor maritime din Golful Persic.

Emiratele Arabe Unite au raportat și în trecut incidente pe care le-au atribuit Iranului sau unor grupări apropiate de Teheran. În luna mai, autoritățile emirateze au confirmat atacuri iraniene asupra unor baze militare americane aflate pe teritoriul țării, în contextul ripostei Teheranului la operațiunile militare americane.

În aceeași perioadă, Iranul ar fi lansat 15 rachete și patru drone către baze americane din Emiratele Arabe Unite.

Ulterior, autoritățile emirateze au anunțat că o dronă care ar fi vizat o centrală nucleară din țară fusese lansată din Irak, unde activează miliții susținute de Iran.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul confruntării. Nave emirateze au fost atacate

Noua criză diplomatică și comercială se suprapune peste confruntarea tot mai periculoasă din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru economia mondială.

Potrivit agenției emirateze de presă WAM, mai multe nave ale Abu Dhabi National Oil Co. au fost lovite în timp ce traversau zona.

Două nave au fost atacate joi, iar o a treia a fost lovită vineri seară.

Înaintea actualei escaladări militare, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate la nivel mondial.

Traficul s-a redus puternic după escaladarea conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel și după restricționarea accesului prin această rută strategică.

Teheranul a atacat, de asemenea, petroliere și alte nave comerciale despre care autoritățile iraniene au considerat că încearcă să evite blocada.

Situația a determinat statele din Golf să caute metode alternative pentru a menține exporturile energetice și pentru a reduce riscul la care sunt expuse navele comerciale.

În acest context, suspendarea relațiilor comerciale și financiare dintre Emiratele Arabe Unite și Iran adaugă o nouă dimensiune conflictului. Tensiunile nu mai afectează doar securitatea militară și transportul petrolului, ci încep să lovească direct relațiile economice dintre statele din regiune.