Trimisul special al pentru pace al Statelor Unite, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, plănuiesc să călătorească la Moscova în viitorul apropiat pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, scrie publicația Bloomberg. Cei doi emisari doresc să obțină un răspuns clar de al Putin cu privire la propunerea de pace a SUA, după ce anterior au ajuns la un acord de principiu cu Ucraina pe aproape toate punctele planului.

Anterior, oficialii americani și ucraineni au indicat că planul de pace pentru Ucraina în 20 de puncte este finalizat în proporție de aproximativ 90%. Punctele critice asupra cărora nu s-au ajuns încă la un consens include garanțiile de securitate pentru Ucraina și concesiunile teritoriale din partea acesteia.

La summit-ul de la Paris din 6-7 ianuarie, Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și cu și cu emisarul rus Kirill Dmitriev pentru a discuta detaliile noului plan.

Principalele piedici rămân în continuare garanțiile de securitate și cedările teritoriale

O piedică majoră în stabilirea datei vizitei la Moscova este incertitudinea privind disponibilitatea lui Putin de a accepta această a doua întâlnire directă. De asemenea, tensiunile și tulburările recente din Iran ar putea întârzia planurile de călătorie a celor doi emisari americani.

SUA au susținut recent, în cadrul discuțiilor de la Paris, o coaliție de aliați europeni, precum Franța și Marea Britanie, care să ofere garanții de securitate și să desfășoare forțe de menținere a păcii în Ucraina după încetarea focului.

Precedenta vizită din decembrie a fost constructivă, dar fără rezultate

Precedenta vizită a lui Witkoff și Kushner la Kremlin a avut loc pe 2 decembrie, dar în urma acesteia nu s-a ajuns la niciun compromise major. Întrevederea dintre delegația americană și cea rusă a durat aproape cinci ore și a fost descrisă de partea rusă ca fiind constructivă, foarte utilă și informative.

Emisarii americani i-au prezentat atunci lui Vladimir Putin, consilierului pentru politică externă Iuri Ușakov și emisarului Kirill Dmitriev o versiune revizuită a planului inițial de pace în 28 de puncta, care fusese actualizat după negocieri anterioare cu diplomați ucraineni și europeni.

Deși atmosfera a fost descrisă ca fiind una rezonabilă, nu s-a ajuns la niciun compromise. Principalele puncta de blocaj au rămas în continuare garanțiile de securitate pentru Ucraina și pretențiile teritoriale ale Rusiei, în special controlul total asupra regiunii Donbas.

