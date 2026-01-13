Mărturisirile șefului NATO despre Ceaușescu: „Mereu am trăit cu impresia că Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna”

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat marți, în cadrul unei sesiuni de întrebări la Renew Europe Global Europe Forum 2026 de la Parlamentul European, că, atunci când era mic, a trăit cu impresia că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna.

Marți, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut un discurs urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri la evenimentul Renew Europe Global Europe Forum 2026 din Parlamentul European. În cadrul acestui eveniment, șeful NATO a subliniat importanța strategică a zonei arctice în contextul riscurilor tot mai mari legate de activitățile Rusiei și Chinei în zonă, dar și în contextul amenințărilor venite din partea lui Donald Trump în privința zonei arctice.

În cadrul sesiunii de întrebări, Rutte a spus că, în copilărie, a trăit cu impresia că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna, iar acum țara se află în NATO și Uniunea Europeană. El a folosit exemplul lui Ceaușescu pentru a avertiza studenții că democrația și libertatea nu sunt bunuri de la sine înțelese. Rutte a menționat că, deși generația tânără a crescut în libertate, istoria marcată de Ceaușescu arată cât de ușor se pot pierde aceste valori dacă nu sunt apărate activ.

„M-am născut în 1967 și am fost crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. Acum, România este în NATO și UE. Acestea sunt câteva dintre evenimentele importante din istorie. Să nu uităm niciodată prin ce am trecut împreună și cât de important este”, a spus Mark Rutte.

