Fostul președinte SUA, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, refuză să depună mărturie în Congresul american în cazul dosarului Epstein

Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și soția acestuia, Hillary Clinton, au refuzat să depună mărturie în ancheta Camerei Reprezentanților din dosarul lui Jeffrey Epstein, scrie The New York Times. Bill Clinton a fost implicat în scandalul dosarului Epstein, iar mai mutle fotografii înfățișându-i pe cei doi au fost publicate în luna decembrie, odată cu publicarea miilor de de fotografii de către democrați.

„Fiecare persoană trebuie să decidă când a văzut sau a avut destul și este gata să lupte pentru această țară, principiile și poporul ei, indiferent de consecințe”, au scris soții Clinton într-o scrisoare lungă adresată domnului Comer , obținută de The New York Times.

Avocații soților Clinton au trimis o scrisoare oficială președintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, prin care anunță că aceștia nu se vor prezenta la audierile programate pentru 13 și 14 ianuarie. Avocații susțin că citațiile sunt „invalide și inaplicabile din punct de vedere juridic”, deoarece nu ar servi unui scop legislativ legitim. De asemenea, aceștia afirmă că soții Clinton au oferit deja voluntar toate informațiile limitate pe care le dețin despre Epstein și Ghislaine Maxwell.

Într-o declarație publică, aceștia au descris eforturile comisiei drept o manevră politică și sunt gata să lupte pentru principiile lor, indiferent de consecințe.

Republicanii din Congres investighează legăturile soților Clinton cu Epstein și menționează în acest sens zborurile lui Bill Clinton cu avionul privat al acestuia și donațiile primate de Hillary Clinton. În luna decembrie, Departamentul de Justiție a început eliberarea unor fișiere legate de Epstein, care ar conține fotografii cu Bill Clinton din anii 2000.

Clinton a negat constant orice implicare în activitățile infracționale ale lui Epstein și a susținut că a întrerupt legăturile cu acesta cu mult înainte de primele acuzații oficiale din 2006.

