Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie

16 ian. 2026, 19:12

La cea mai recentă întrunire, președintele francez Emmanuel Macron a purtat o pereche de ochelari cu lentile fotocromatice pentru a nu i se mai vedea ochiul însângerat. 

La discursul despre sistemul de apărare al Franței, Macron a apărut cu ochiul drept însângerat. Liderul francez chiar a glumit pe seama culorii ochiului în fața urmăritorilor.

Nu se știe nici până azi ce i-a provocat mai exact sângerarea ochiului, dar oftalmologii au presupus că a fost cauzat de o hemoragie. Ei au constatat că nu este un pericol oftalmologic grav.

Lui Macron i s-ar fi spart un vas de sânge de la ochiul drept

Profesorul și doctorul în științe medicale, chirurg oftalmolog Tatiana Șilova. a declarat:

„Aceasta este o hemoragie  subconjunctivală.  În termeni simpli, este vorba de ruptura unui vas mic sub membrana mucoasă a ochiului. Arată cu adevărat înfricoșător – ochiul este inundat de sânge, se înroșește, uneori există o ușoară umflătură”, a explicat specialistul într-o conversație cu RT.

Posibile cauze: creștere bruscă a tensiunii arteriale, suprasolicitare fizică severă și oboseală cronică, fragilitate vasculară crescută.

„Vă rog să-mi scuzați starea destul de inestetică a ochiului. Este complet inofensiv. Considerați-o pur și simplu o referire neintenționată la „ochiul tigrului” de la începutul acestui an. Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de determinare”, a spus liderul francez pe ton ironic.

Anul trecut, la sosirea în Vietnam, președintele francez a fost pocnit în față de către Brigite, soția sa și prima doamnă a Franței.

