După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu

La o conferință de presă pe apărare, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa ar trebui să se doteze cu rachete hipersonice similare cu cele rusești „Oreșnik, pe care Moscova le-a utilizat în atacarea recentă a Ucrainei.

De asemenea, liderul de la Champ-Elysee, care a avertizat că „Franța se află în raza de acțiune a rachetelor Oreșnik, a a apărut cu ochiul drept roșu și vânăt.

„Vă rog să-mi scuzați starea destul de inestetică a ochiului. Este complet inofensiv. Considerați-o pur și simplu o referire neintenționată la „ochiul tigrului” de la începutul acestui an. Pentru cei care înțeleg referința, este un semn de determinare”, a spus liderul francez pe ton ironic.

Președintele francez a fost pălmuit anul trecut de prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, când se afla într-o vizită în Vietnam.

Macron anunță consolidarea trupelor franceze în Groenlanda

Emmanuel Macron a făcut urări de Anul Nou forțelor armate franceze joi, 15 ianuarie. Președintele a anunțat că Franța va consolida grupul de trupe franceze din Groenlanda cu forțe terestre, aeriene și maritime pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump.

Anterior, postul de televiziune France Info a raportat că 15 soldați francezi au ajuns în Groenlanda.

„Franța are o îndelungată tradiție a independenței. Ne-am întărit în ultimii ani pentru că nu este un punct de întoarcere când vine vorba de independneță. Ne-am întărit capacitățile militare și tehnologice. Trebuie să ne ducem eforturile până la capăt”, a spus Macron în fața unei aeronave Eurofighter.

Președintele francez a lăudat și sistemul de apărare antiaeriană SAMP/T, fără a da exemple concrete despre eficacitatea acestuia. El a asigurat că este mult mai eficient decât sistemul american de apărare antiaeriană Patriot, foarte solicitat de ucraineni la ora actuală.

„Sistemul SAMP/T de noua generație este cel mai mare sistem francez și european, cel mai tare din lume, Este mult mai eficient decât sistemul Patriot”, a spus Macron.

Sursa Foto: Clash Report

