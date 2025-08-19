Emmanuel Macron cere SUPLIMENTAREA sancțiunilor împotriva Rusiei dacă negocierile de pace eșuează. „Nu a fost abordată tema teritoriilor ucrainene”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut luni „suplimentarea sancțiunilor” împotriva Rusiei dacă negocierile privind Ucraina eșuează, în urma întâlnirii de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni.

Acesta a spus că este important ca Occidentul să pună mai multă presiune asupra Moscovei în cazul în care negocierile privind încheierea războiului din Ucraina eșuează, iar sancțiunile sunt un element esențial în această direcție, arată Le Figaro.

„Dacă acest proces este respins, suntem cu toții de acord că sancțiunile vor trebui să fie sporite și, în orice caz, (e nevoie de) o poziție care pune mai multă presiune pe partea rusă”, a declarat președintele francez la Washington.

Acesta a adăugat că una dintre garanțiile de securitate pentru Ucraina care trebuie să însoțească orice acord de pace cu Rusia este aceea că Ucraina va avea o armată suficient de „robustă” pentru a preveni un posibil nou atac din partea Moscovei.

Emmanuel Macron: Nu a fost abordată ideea ca Ucraina să cedeze teritorii

De asemenea, Macron a declarat că în cadrul discuțiilor de luni de la Casa Albă nu a fost adusă în discuție ideea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, așa cum dăduse de înțeles săptămâna trecută președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Totodată, el a explicat că, din punctul său de vedere, un astfel de subiect ar trebui discutat întâi la nivel bilateral, între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

„Nu am discutat deloc această problemă astăzi. Și aceasta din două motive. În primul rând, prioritatea o reprezintă garanțiile de securitate și, în al doilea rând, am spus: «Acesta este ceea ce trebuie discutat bilateral și trilateral»”, a spus președintele francez.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers luni la Washington, acolo unde s-a întâlnit, alături de alți lideri europeni, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

În cadrul întâlnirii de luni au fost discutate, printre altele, concluziile summit-ului dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, dar și opțiunile pe care le au statele occidentale în ceea ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Alături de Zelenski, la Washington s-au mai aflat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Italiei, Giorgia Meloni, dar și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

