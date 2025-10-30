Emmanuel Macron declară război rețelelor de socializare. Acuză X că este dominat de „conținut de extremă dreapta”. „Am făcut o mare prostie“

Președintele francez Emmanuel Macron acuză rețeaua de socializare X (fost Twitter n.r.) a miliardarului american Elon Musk că favorizează „conținutul de extremă dreaptă”.

În cadrul unui discurs, ținut miercuri, la Forumul pentru Pace de la Paris, președintele a cerut o „agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa” în fața interferențelor și abuzurilor străine asupra rețelelor de socializare.

„Am făcut o mare prostie, greșim complet căutând informații despre asta” și, prin urmare, „trebuie să ne recăpătăm controlul asupra vieții noastre democratice și informaționale prin reglementare”, a insistat Macron, informează Le Figaro.

Șeful de stat a acuzat platforma X că promovează o părtinire politică în algoritmul său.

„Deschideți X cu conținut nerestricționat; dacă nu dați imediat peste conținut de extremă dreapta, din Franța sau din întreaga lume, înseamnă că sunteți prost organizați”, a glumit președintele francez.

Macron a atacat „la general“ platformele care au decis să renunțe la imparțialitate, deoarece proprietarul acestora a decis să se angajeze în lupta democratică internațională.

O remarcă care sună ca un atac în toată regula împotriva transformării rețelei sociale Twitter, în urmă cu doi ani și jumătate, de Elon Musk, șeful Tesla și fost membru al administrației Trump.

TikTok-ul, pe lista neagră a lui Macron

Aceeași constatare se aplică și rețelei chinezești TikTok, unde, potrivit lui Macron, „un tânăr francez care își creează un cont fără nicio restricție și care tastează cuvântul „islam” va fi expus la conținut salafist după primele clipuri care îi vor fi prezentate”.

Rusia, cel mai mare cumpărător de conturi false

În ceea ce privește interferențele străine, Emmanuel Macron a vizat în mod direct Rusia, considerată „cel mai mare cumpărător de conturi false, cu scopul de a destabiliza democrațiile europene”.

„Cred cu tărie în inovare, dar nu cred nici măcar o secundă în inovarea care servește intereselor ascunse”, a concluzionat Macron.

În total, aproximativ 30 de țări – printre care Franța, Regatul Unit, Ucraina, Brazilia, precum și mai multe state europene și africane – au adoptat, în marja acestui forum, o declarație „privind acțiunea multilaterală pentru integritatea informației și mass-media independente”.

Toate se angajează să „apere principiul conform căruia o informație independentă, pluralistă și fiabilă constituie un bun public esențial pentru umanitate“.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Noile reguli ale UE privind publicitatea politică plătită au intrat în vigoare. Ce înseamnă, mai exact, acest lucru

UE declanșează război cu Meta și TikTok. Îi acuză că încalcă regulamentul european