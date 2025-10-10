Noile reguli ale UE privind publicitatea politică plătită au intrat în vigoare. Ce înseamnă, mai exact, acest lucru

Regulile UE privind publicitatea politică plătită și care vizează combaterea manipulării informațiilor și a interferențelor străine în alegeri intră în vigoare începând de vineri.

Iar acest lucru înseamnă o schimbare, atât pentru utilizatori, cât și pentru ceilalți actori implicați în publicitatea electorală. Modificările vin în contextul în care alegerile din Europa au fost afectate de încercări de răspândire a dezinformării în ultimii ani, amintește Euronews.

În alegerile prezidențiale din România din noiembrie anul trecut, primul tur a fost invalidat pe baza unor rapoarte ale serviciilor de informații potrivit cărora Rusia s-ar fi implicat în influențarea alegătorilor prin intermediul rețelelor de socializare pentru a consolida sprijinul pentru candidatul ultranaționalist Călin Georgescu.

Alte alegeri, cum ar fi cele din Franța din iunie și iulie 2024 sau votul din Cehia de weekendul trecut, ar fi fost, de asemenea, vizate de dezinformări venite de la Moscova.

Conform celui mai recent regulament al UE, care a intrat în vigoare vineri, reclamele politice trebuie acum să poarte o etichetă de transparență. Această notificare are scopul de a identifica în mod clar reclamele ca atare și de a include informații cheie, cum ar fi sponsorul, alegerile de care sunt legate și sumele plătite.

Anunțul Comisiei Europene

Comisia a afirmat că reglementările protejează atât libertatea de exprimare, cât și dreptul publicului la informare, ajutând cetățenii să facă distincția între conținutul politic plătit și materialele jurnalistice sau opiniile politice personale; astfel se consolidează integritatea alegerilor.

Un ghid privind implementarea noilor reglementări a fost publicat de Comisie încă de miercuri. Acesta se aplică atât publicității online, cât și celei offline. Meta, compania-mamă a platformelor Facebook și Instagram, a anunțat deja că din octombrie nu va mai difuza reclame politice în Europa din cauza „cerințelor imposibil de îndeplinit și a incertitudinilor politice” create de reglementările UE.

Și Google a criticat regulile europene, comunicând în septembrie că va permite pe platforme ca YouTube doar anumite reclame politice, inclusiv conținut de la instituțiile oficiale naționale sau ale Uniunii. Persoanele fizice și politicienii nu vor mai putea publica reclame politice pe platformele respective.

Comisia Europeană a propus normele, cunoscute sub numele de Regulamentul privind transparența și direcționarea publicității politice (TTPA), în 2021 pentru a se asigura că oamenii sunt conștienți de ce văd o reclamă, cine a plătit pentru ea și cât.

La acea vreme, Comisia a declarat că a văzut „prea multe exemple de riscuri provenite din domeniul digital”, cum ar fi revoltele de la Capitol Hill din SUA din 2021, precum și acuzațiile privind interferența Rusiei în referendumul privind Brexit din Marea Britanie din 2016.

În timpul negocierilor, guvernele naționale și legislatorii UE au adus modificări la propunerea inițială a Comisiei, ceea ce a dus în special la interzicerea finanțării străine a reclamelor politice în UE. Regulile s-au aplicat la 18 luni de la intrarea lor în vigoare. Alegerile parlamentare olandeze din 29 octombrie vor fi primele care vor testa noile reguli. Cu toate acestea, utilizatorii s-ar putea să nu observe imediat atât de multe schimbări în această lună, potrivit lui Luise Quaritsch, cercetătoare la Centrul Jacques Delors.

„Candidații politici și alții pur și simplu nu vor putea să-și amplifice conținutul prin publicitate plătită, ci vor trebui să se bazeze pe conținut distribuit organic”, a declarat ea pentru Euronews.

Incertitudini juridice

Noile reguli au provocat frustrare în rândul companiilor importante, precum Meta – care deține Instagram, Facebook, Threads și Whatsapp – și Google.

Alte platforme tehnologice, cum ar fi LinkedIn și aplicația TikTok, deja nu mai permit reclamele politice. Pe X, platforma deținută de miliardarul Elon Musk, aceste tipuri de reclame sunt permise, dar numai dacă sunt în conformitate cu cerințele specifice fiecărei țări.

Meta a anunțat anterior că va opri publicitatea politică din cauza „provocărilor operaționale semnificative și a incertitudinilor juridice” și a „cerințelor impracticabile”.

Compania americană de social media a declarat că are implementate instrumente din 2018 care oferă transparență pentru reclamele despre politică și alegeri și a susținut că noile obligații creează un „nivel insuportabil de complexitate și incertitudine juridică pentru agențiile de publicitate și platformele care operează în UE”.

Partidele mici, afectate cel mai mult?

Claes de Vreese, profesor la Universitatea din Amsterdam, specializat în mass-media și democrație, a declarat că partidele politice și candidații vor trebui să exploreze alternative.

„Acestea pot fi platforme unde reclamele sunt încă permise, poate fi o revenire la reclame mai ample, de exemplu, în ziare, poate fi conținut organic mai rafinat și extrem de popular sau poate cumpărarea de susținere de la influenceri”, spune acesta.

Partidele mai mici ar putea fi mai afectate de noile reguli, potrivit lui De Vreese. „Mulți lideri de partid și personalități politice proeminente au o bază solidă de susținători. Dar partidele mai mici sau candidații cu un rang inferior s-ar putea să nu reușească doar cu conținut organic, bazându-se pe publicitate (țintită)”, a spus el.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate

Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk

Sursa foto: Colaj GÂNDUL