Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat miercuri cu „cea mai mare fermitate” o „incursiune a dronelor rusești” în Polonia și a cerut Moscovei să oprească fără întârziere „această goană cu capul înainte”.

„Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez în timpul unui atac efectuat de Rusia asupra Ucrainei este pur și simplu inacceptabilă”, a scris Macron într-o postare pe platforma X.

„Fac apel la Rusia să pună capăt acestei goane cu capul înainte. Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”, a adăugat el.

Președintele Franței a adăugat că va vorbi „în curând” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, conform Le Figaro.

Ministerul de Externe francez: „Amenințare la adresa securității Europei”

„Această nouă escaladare iresponsabilă din partea Rusiei este realizată într-o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, a declarat Pascal Confavreux, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

El a mai menționat că „acest eveniment demonstrează și mai mult că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității Europei și a NATO în ansamblu”.

Cel puțin 19 încălcări ale spațiului aerian polonez au fost înregistrate peste noapte și cel puțin trei drone rusești au fost doborâte, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

Polonia, stat membru a lNATO și al Uniunii Europene, a cerut NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii săi.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

