Prima pagină » Știri externe » Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sébastien Lecornu, anterior ministrul Apărării, în funcția de PREMIER al Franței

09 sept. 2025, 21:24, Știri externe
La câteva ore după ce François Bayrou și-a predat demisia lui Emmanuel Macron, președintele Republicii l-a desemnat pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysée.

Sébastien Lecornu, ministru al Forțelor Armate din 2022, ar deveni al cincilea prim-ministru de la realegerea lui Emmanuel Macron, notează Le Monde.

Sébastien Lecornu va propune un Guvern doar după discuțiile cu partidele

În comunicatul său de presă, Palatul Elysée a anunțat că Emmanuel Macron l-a instruit pe Sébastien Lecornu, ca prim pas, să „consulte” partidele pentru a „construi acordurile esențiale pentru deciziile din lunile următoare”.

„Președintele l-a instruit să consulte forțele politice reprezentate în Parlament în vederea adoptării unui buget pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”, a scris președinția.

„În urma acestor discuții, va fi la latitudinea noului prim-ministru să propună un Guvern președintelui Republicii”, se adaugă în comunicat.

Marine Le Pen: „Președintele trage ultimul cartuș al macronismului”

Marine Le Pen a criticat numirea lui Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ea a scris că „președintele trage ultimul cartuș al macronismului, ascuns în buncăr cu micul său grup de loialiști”.

Liderul deputaților Mobilizarea Națională prezice, de asemenea, „viitoare alegeri legislative inevitabile” și că „prim-ministrul se va numi Jordan Bardella”.

Jean-Luc Mélenchon: „Doar plecarea lui Macron însuși poate pune capăt acestei comedii triste”

Liderul partidului Franța Nesupusă (LFI), Jean-Luc Mélenchon, crede, într-un mesaj publicat pe platforma X, că „răspunsul lui Macron la răsturnarea lui Bayrou” este „pe viitor, este absolut la fel ca înainte”.

Mélenchon, fost candidat la președinție, declară că „doar plecarea lui Macron însuși poate pune capăt acestei comedii triste de dispreț față de Parlament, alegători și decență politică”.

Foto: Profimedia

