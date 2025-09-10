Franța continuă să fie scena unor tensiuni de amploare, deși, marți, președintele Emmanuel Macron a desemnat un nou premier, în persoana lui Sébastien Lecornu.

Cu toate acestea, mișcările de protest planificate încă din luna mai și cunoscute la nivel național drept „Blocăm totul”, au început de miercuri. Mișcarea vizează organizarea de proteste și greve la nivel național și este susținută de politicienii din opoziție, dar și de simpatizanții acestora.

După ce François Bayrou și-a prezentat demisia în fața lui Macron după votul de neîncredere din Parlament, mișcarea pune o presiune uriașă pe președintele Macron, deși acesta a desemnat un nou șef al Guvernului, notează France24.

Noul prim-ministru își preia mandatul miercuri, confruntându-se cu o zi de proteste în cadrul cărora ar urma să fie afectate sectoare-cheie din economia franceză, precum transporturile, educația și alte servicii.

Proteste în mai multe sectoare de activitate în Franța

Operatorul feroviar de stat SNCF se așteaptă la perturbări în special pe serviciile regionale și intercity, dar nu și pe rețeaua de mare viteză TGV.

În această dimineață, SNCF a declarat că „două acte rău intenționate” din timpul nopții au perturbat unele servicii în sudul țării. Au fost observate două „avarii la cabluri”, una între Marmande și Agen, în regiunea sud-vestică Lot-et-Garonne, „care provoacă perturbări ale traficului feroviar între Bordeaux și Toulouse”, a transmis SNCF. Și în zona orașului Toulouse sunt probleme importante în ceea ce privește traficul feroviar.

Sute de oameni au fost reținuți

Câteva mii de persoane au încercat, miercuri dimineață, să blocheze intrările în capitala Paris, astfel că Poliția a fost nevoită să intervină. Autoritățile anunță că traficul se desfășoară relativ normal momentan.

În mai multe orașe din țară, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile și aproximativ 200 de persoane au fost deja reținute, a declarat ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau.

Sursa foto: Profimedia