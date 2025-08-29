Emmanuel Macron răspunde APELURILOR la demisia sau destituirea sa: „Democrația constă în oameni care votează pentru un anumit mandat”

Confruntat cu apeluri la demisie sau chiar la destituire, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că intenționează să-și „exercite mandatul până la capăt” și a îndemnat partidele politice din Hexagon să „găsească modalități să cadă de acord.”

Mandatul lui Macron ca președinte al Republicii Franceze expiră în 2027.

„Democrația constă în oameni care votează pentru un anumit mandat. Mandatul care mi-a fost încredințat de către francezi, și de nimeni altcineva, este un mandat care va fi exercitat până la capăt, în conformitate cu angajamentul pe care mi l-am asumat față de francezi, cu tot respectul, inclusiv cei care au fost învinși de mai multe ori în aceleași alegeri”, a declarat președintele Franței în timpul unei conferințe de presă la Toulon, alături de cancelarul german Friedrich Merz.

Macron: „Vreau să cred că munca premierului va convinge”

În ceea ce privește decizia premierului François Bayrou privind moțiunea de cenzură din Parlament pe 8 septembrie, Emmanuel Macron a ținut să-și apere premierul, notează Le Figaro.

„Am avut o discuție lungă cu prim-ministrul și cred că are dreptate. Prim-ministrul propune un plan, apoi se intră în discuțiile tehnice. Problema încrederii nu îl privește pe el, ci pentru a se afla dacă există un acord cu observațiile și principiile.” „Vreau să cred că munca prim-ministrului va convinge. Pot exista căi de acord”, a adăugat Emmanuel Macron.

Foto: Profimedia

