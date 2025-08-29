Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat, vineri, atacurile Rusiei asupra Ucrainei și a notat că există o ”distanță” între poziția omologului său rus, Vladimir Putin, la summitul din SUA și abordarea față de oprirea războiului.

”În practică, susținerea acordată Ucrainei, eforturile noastre pentru a obține o pace corectă și durabilă sunt în centrul agendei noastre. Această pace este dorită de noi și de președintele ucrainean. În ultimele zile, atacurile au fost reluate cu forță și într-un mod inedit comparativ cu ultimele luni, au fost atacați civili ucraineni și observăm distanța care există între pozițiile președintelui Vladimir Putin la summiturile internaționale și realitatea de pe teren, ceea ce demonstrează că nu este sincer”, a afirmat Emmanuel Macron, cu ocazia întâlnirii cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Uniunea Europeană i-a cerut președintelui Donald Trump să forțeze Rusia să accepte, prin negocieri, ”o pace corectă” în Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, după o discuție cu liderul de la Casa Albă pe tema atacului rus care a vizat reprezentanța UE din Kiev.