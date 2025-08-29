Prima pagină » Știri externe » Macron condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei /Există „DISTANȚĂ” între pozițiile președintelui Putin

29 aug. 2025, 18:21, Știri externe
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat, vineri, atacurile Rusiei asupra Ucrainei și a notat că există o ”distanță” între poziția omologului său rus, Vladimir Putin, la summitul din SUA și abordarea față de oprirea războiului.

”În practică, susținerea acordată Ucrainei, eforturile noastre pentru a obține o pace corectă și durabilă sunt în centrul agendei noastre. Această pace este dorită de noi și de președintele ucrainean. În ultimele zile, atacurile au fost reluate cu forță și într-un mod inedit comparativ cu ultimele luni, au fost atacați civili ucraineni și observăm distanța care există între pozițiile președintelui Vladimir Putin la summiturile internaționale și realitatea de pe teren, ceea ce demonstrează că nu este sincer”, a afirmat Emmanuel Macron, cu ocazia întâlnirii cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Uniunea Europeană i-a cerut președintelui Donald Trump să forțeze Rusia să accepte, prin negocieri, ”o pace corectă” în Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, după o discuție cu liderul de la Casa Albă pe tema atacului rus care a vizat reprezentanța UE din Kiev.

”Am vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, ca urmare a atacului masiv care a vizat Kievul, inclusiv reprezentanța UE de acolo. Vladimir Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să obținem o pace corectă și durabilă, prin garanții de securitate ferme și credibile. (…) Europa va avea o contribuție deplină. Spre exemplu, Instrumentul nostru pentru apărare (SAFE) va fi important pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană a condamnat ferm, joi, atacurile Rusiei asupra reprezentanței europene din Kiev, iar ambasadorul rus a fost convocat pentru explicații la Bruxelles.
Foto: Profimedia
Video: LCI
