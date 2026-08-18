Recep Tayyip Erdogan i-a cerut lui Donald Trump să continue negocierile cu Iranul pentru a evita o nouă escaladare și a oferit sprijinul Turciei pentru eforturile de pace. Apelul vine după ce Teheranul a avertizat că ar putea trece la o poziție militară „pe deplin ofensivă”.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, încearcă să mențină deschisă calea diplomatică între Statele Unite și Iran într-un moment în care riscul unei noi escaladări militare crește.

Într-o discuție telefonică purtată luni cu președintele Donald Trump, Erdogan i-a cerut liderului de la Casa Albă să continue negocierile cu Teheranul și a oferit sprijinul Ankarei pentru eforturile de pace, potrivit unui comunicat al Președinției turce citat de Reuters.

Intervenția Turciei vine într-un moment critic. Eforturile pentru obținerea unei încetări definitive a conflictului au ajuns într-un impas, iar un oficial iranian de rang înalt a avertizat luni că Teheranul este pregătit să adopte o poziție militară „pe deplin ofensivă”.

În paralel, progresele privind reluarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz au stagnat, ceea ce amplifică presiunile geopolitice și economice provocate de conflict.

Turcia are o poziție aparte în această criză. Este membră NATO, deține a doua cea mai mare armată a Alianței și are frontieră directă cu Iranul.

În același timp, Ankara menține canale de comunicare cu Washingtonul și Teheranul, dar și cu state implicate în eforturile de mediere, între care Pakistan și Qatar.

Erdogan insistă asupra diplomației în timp ce Iranul amenință că trece la ofensivă

Președinția turcă a transmis că Erdogan consideră esențial ca toate posibilitățile diplomatice să fie folosite înaintea unei noi escaladări.

„Erdogan a afirmat că este extrem de important să se valorifice la maximum diplomația în ceea ce privește tensiunile dintre Iran și Statele Unite, că speră ca discuțiile să continue și că Turcia va continua să sprijine eforturile de pace”, a transmis Președinția Turciei într-un comunicat publicat în primele ore ale zilei de marți.

Apelul vine după un avertisment sever transmis de Teheran.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat luni pentru Reuters că Iranul va trece la o poziție militară „pe deplin ofensivă”, în condițiile în care negocierile pentru obținerea unei încetări definitive a războiului au intrat în impas.

În același timp, Washingtonul exclude prelungirea acordului temporar de încetare a focului, iar discuțiile privind normalizarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz nu au produs până acum rezultatul dorit.

Ankara încearcă să mențină deschise canalele de negociere. Luni, ministrul turc de Externe a discutat cu omologul său iranian atât despre redeschiderea strâmtorii, cât și despre continuarea armistițiului.

Turcia a criticat atacul comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, dar a condamnat în același timp atacurile iraniene împotriva statelor din Golf.

Ankara a cerut în mod repetat încetarea confruntărilor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transporturile internaționale de energie.

Erdogan și Trump au discutat și despre Gaza și noul pact de apărare regional

Conversația dintre cei doi președinți nu s-a limitat la criza dintre Statele Unite și Iran. Erdogan și Trump au discutat și despre relațiile bilaterale, războiul din Gaza și pactul de apărare semnat între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan.

Liderul de la Ankara a prezentat acordul drept expresia unei „poziții ferme” în favoarea stabilității și securității regionale.

Erdogan a adus în discuție și situația palestinienilor, susținând că atacurile Israelului s-au intensificat într-un moment în care ar fi trebuit să intre în vigoare cea de-a doua fază a Planului de pace pentru Gaza promovat de Donald Trump.