Prețul petrolului Brent se apropie de 100 de dolari. Iranul amenință că trece la ofensivă împotriva SUA și aliaților dacă negocierile eșuează

Petrolul Brent a depășit 91 de dolari pe baril după ce Iranul a exclus prelungirea acordului interimar cu SUA și a avertizat că ar putea trece la ofensivă. Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz alimentează temerile privind aprovizionarea mondială cu petrol.

Prețul petrolului a urcat puternic luni, pe fondul riscului unei noi escaladări a conflictului dintre Statele Unite și Iran și al incertitudinilor tot mai mari privind circulația petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Contractele futures pentru petrolul american au crescut cu 2,8%, până la 84,70 dolari pe baril, în timp ce Brent, referința internațională pentru piața petrolului, a avansat tot cu 2,8%, ajungând la 91,03 dolari pe baril, potrivit Economictimes.com.

Creșterea vine într-un moment critic pentru relațiile dintre Washington și Teheran. Memorandumul de înțelegere semnat de Statele Unite și Iran la 17 iunie expiră luni, iar autoritățile iraniene au exclus prelungirea acestuia.

Documentul prevedea menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz în perioada în care cele două părți urmau să negocieze, timp de 60 de zile, un acord definitiv privind programul nuclear al Iranului.

Discuțiile nu au produs însă rezultatul așteptat, iar Teheranul susține acum că negocierile propriu-zise nici măcar nu au început.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a exclus posibilitatea unor negocieri pentru prelungirea memorandumului și a acuzat Statele Unite că au încălcat înțelegerea încă de la început.

Semnalul transmis de Iran este cu atât mai îngrijorător pentru piețele energetice cu cât un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul este pregătit să își schimbe strategia dacă diplomația cu Washingtonul eșuează.

Iranul ar putea trece de la apărare la ofensivă, iar instituțiile țării trebuie să fie pregătite pentru o escaladare atât în Strâmtoarea Hormuz, cât și în întreaga regiune, potrivit oficialului iranian.

Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată. Doar trei nave au traversat-o duminică

Situația din Ormuz reprezintă una dintre cele mai mari surse de îngrijorare pentru piața petrolului. Traficul maritim prin strâmtoare era aproape blocat duminică, atunci când doar trei nave au reușit să traverseze ruta, potrivit datelor Kpler.

Importanța Strâmtorii Ormuz pentru economia mondială este uriașă. Orice perturbare prelungită a circulației navelor poate reduce cantitatea de petrol disponibilă pe piețele internaționale și poate împinge cotațiile în sus.

Tocmai această perspectivă explică reacția rapidă a investitorilor după noile declarații venite de la Teheran.

Presiunea politică este, în același timp, în creștere.

Președintele Donald Trump a cerut Iranului să ridice „steagul alb al capitulării” și și-a intensificat avertismentele în contextul confruntării dintre cele două țări.

Trump a amenințat inclusiv Omanul, aliat al Statelor Unite și mediator în discuțiile privind gestionarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, în cazul în care acesta ar împiedica strategia Washingtonului.

În acest climat, perspectiva unei soluții diplomatice rapide pare tot mai incertă, în timp ce piețele încearcă să estimeze cât de grav ar putea fi afectată aprovizionarea mondială cu petrol în cazul unei escaladări.

Petrolul Brent ar putea ajunge din nou la 100 de dolari pe baril

Pragul de 91 de dolari ar putea să nu reprezinte vârful actualei creșteri. Analiștii consideră că petrolul Brent ar putea reveni în apropierea nivelului de 100 de dolari pe baril dacă un alt factor important intră în ecuație: China.

Beijingul și-a redus achizițiile de petrol cu aproximativ 4-5 milioane de barili pe zi, iar această scădere a cererii a contribuit până acum la limitarea creșterii cotațiilor internaționale în timpul războiului cu Iranul.

Situația s-ar putea schimba însă dacă importurile chineze încep din nou să crească.

Prețurile ridicate ale produselor petroliere rafinate ar putea determina China să își majoreze achizițiile de țiței, ceea ce ar adăuga presiune asupra unei piețe deja tensionate de situația din Orientul Mijlociu și de problemele de navigație prin Hormuz.

O combinație între reducerea fluxurilor de petrol prin strâmtoare, escaladarea confruntării dintre SUA și Iran și revenirea cererii chineze ar putea împinge Brent spre pragul psihologic de 100 de dolari pe baril.