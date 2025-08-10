Ar putea europenii să accepte cedări teritoriale în Ucraina? SEMNALUL dat de liderii europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin!

Principalele puteri europene reafirmă sprijinul pentru ”suveranitatea” Ucrainei, dar, prin Declarația comună, par să accepte ideea că teritoriile ucrainene ocupate ar putea fi cedate Rusiei, iar afirmațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, indică problema evidentă – Europa trebuie să participe la negocierile dintre Washington și Moscova.

Declarația liderilor Franței, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și Uniunii Europene este destul de clară: toată lumea vrea o acțiune determinată pentru oprirea războiului izbucnit prin invazia militară rusă și se așteaptă ca președintele SUA, Donald Trump, prin atitudinea sa de negociator imprevizibil, să realizeze ceea ce și europenii speră, dar nu îndrăznesc să spună: o inițiativă concretă de oprire a războiului.

”Salutăm acțiunile președintelui Donald Trump de oprire a omorârii oamenilor în Ucraina, de încetare a războiului de agresiune al Federației Ruse, de obținere a unei păci corecte și durabile, a securității Ucrainei”, arată Declarația semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, de premierul britanic, Keir Starmer, de prim-ministrul polonez, Donald Tusk, de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, de președintele Finlandei, Alexander Stubb, de premierul italian, Giorgia Meloni, și de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Europenii mențin intransigența față de Rusia, dar speră că Trump va rezolva conflictul

Liderii europeni condamnă din nou ”războiul ilegal” declanșat de președintele Vladimir Putin, dar cer ”diplomație activă”, combinată cu susținerea Ucrainei și cu menținerea ”presiunilor” asupra Rusiei. Și își prezintă subtil principala nemulțumire – faptul că Donald Trump nu i-a invitat la negocierile cu Vladimir Putin. Europenii atrag atenția că vocea lor contează – prin menținerea sprijinului militar pentru Kiev, care, chiar dacă nu este la fel de puternic ca al Statelor Unite, poate conduce la continuarea conflictului militar.

”Noi suntem pregătiți să susținem diplomatic aceste eforturi, inclusiv să menținem sprijinul militar și financiar substanțial acordat Ucrainei”, subliniază Declarația.

Preocupări asupra securității Europei, frustrare din cauza atitudinii lui Trump

În același timp, europenii sunt preocupați de potențialele sfere de influență pe care le-ar putea stabili Trump cu Putin în Europa.

”Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Sunt necesare garanții de securitate credibile și solide care să permită Ucrainei să își protejeze eficient suveranitatea și integritatea teritorială”, insistă liderii europeni.

Mesajul este că Ucraina ”trebuie să își decidă propriul destin”, dar ideea centrală este prezentată separat de Emmanuel Macron, care indică direct problema Europei.

”Europenii vor trebui să fie în mod necesar parte a soluției, întrucât miza este propria securitate”, a subliniat Președintele Franței. Je viens d’échanger de nouveau avec le Président Zelensky ainsi qu’avec le Chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Nous restons déterminés à soutenir l’Ukraine, en travaillant dans un esprit d’unité et en nous appuyant sur le travail entrepris… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2025

Europenii par să accepte cedarea de teritorii ucrainene Rusiei

Chiar dacă mențin sprijinul pentru ”integritatea teritorială” a Ucrainei, liderii europeni par să admită inevitabilul: faptul că o soluție de pace cu Rusia va implica cedarea de teritorii, ținând cont de realitățile de pe front.

”Menținem angajamentul față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate cu forța. Actuala linie de contact ar trebui să fie punctul de început al negocierilor”, admit liderii europeni.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că acceptă ”total” Declarația liderilor europeni, ceea ce ar însemna că Moscova ar urma să fie presată să nu primească în totalitate controlul asupra regiunillor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, ci doar zonele aflate acum sub controlul forțelor militare ruse.

În același timp, europenii îi transmit un mesaj destul de clar președintelui Trump: frustrată de oscilațiile Statelor Unite, Europa va încerca să reducă în viitor dependența strategică.

”Noi, europenii, suntem uniți și determinați să ne promovăm în comun interesele”, subliniază liderii europeni.

Rămâne de văzut în ce măsură va ține cont Donald Trump de dorințele europenilor în negocierile cu Vladimir Putin. Indiferent de rezultat, impredictibilitatea Washingtonului și disensiunile din ultimii ani, care au culminat acum cu problemele comerciale și abordarea față de conflictul din Ucraina, nu vor face decât să accentueze disputele transatlantice, forțând Europa să își consolideze treptat independența strategică.

